Dis nous la vérité, toi aussi tu as toujours voulu ressembler à Jack Sparrow et écumer les mers des Caraïbes sur le Black Pearl? Lego a ce qu’il te faut pour t’évader loin de ton appartement où tu te trouves confiné depuis des semaines, le nouvel ensemble Lego Ideas.

Tout droit inspiré du Black Seas Barracuda, un modèle de bateau de pirate créer par Lego en 1989, le set Lego Ideas « Les pirates de la baie de Barracuda » présente l’épave du célèbre navire du capitaine Barberousse, échoué sur une île.

Composé de 2 545 pièces et mesurant plus de 59 cm de haut, 64 cm de large, et 32 cm de profondeur, l’ensemble reproduit méticuleusement une épave de bateau avec la cabine du capitaine, le garde-manger et un quai de ravitaillement. Mais également un trésor caché sur l’île grâce à une ingénieuse cache dissimulée sous certaines parties du bateau. L’ensemble contient également 8 figurines basées sur les personnages de la grande piraterie, comme le fameux capitaine Barberousse, Lady Anchor, Robin Loot et les jumeaux Port et Starboard, ainsi que 3 autres pirates, 2 squelettes et divers animaux à découvrir sur l’île.

Si vous préférez le voir en entier, vous pourrez également réassemblée le bateau échoué et créer le navire légendaire du capitaine Barberousse, le Black Seas Barracuda,

Soumis à la maintenant très populaire plateforme LEGO Ideas par le designer fan de LEGO et de piraterie, Pablo Sánchez Jiménez, le concept d’origine avait atteint le seuil de 10 000 supporters en 25 jours seulement, ce qui fait de lui l’un des projets ayant le plus rapidement atteint cet objectif.

Le LEGO Ideas 21322 Les pirates de la baie de Barracuda est disponible sur le site de Leo au tarif de 199,99 €.

