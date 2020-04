Conquis pour l’idée, on vous en avait déjà parlé en 2017: EyeLights est une société française composée de motards passionnés, géo-trouve-tout, bricoleur, ingénieur et ingénieux, qui avait sorti en 2017 un système d’affichage tête haute, destinée aux motards. Après le succès de la première version, ils reviennent de plus belle avec un nouveau modèle, encore plus abouti, le EyeRide.

Allez, avoue, toi aussi tu as toujours rêvé de ressembler à Maverick dans Top Gun, quand tu enfiles ton casque? C’est un doux rêve de tout motards qui est devenu réalité en 2017 lorsque la société EyeLights présente son produit sur KickStater et explose les compteur. Si la première version a tenu ses promesses et a fait beaucoup d’adeptes, il a également servi de première étape afin de voir ce qui allait, ce qui n’allait pas et ce qui manquait. Et grâce à une multitudes de beta testeurs en 2roues motorisée, répartis dans toute la France, qu’ils ont comblé les lacunes du premier modèle et sont revenus sur KickStarter pour présenter le futur d’Eyelights, le EyeRide.

Déjà compatible avec la plupart des casques sur le marché avec le premier modèle, EyeRide ne déroge pas à la règle et doit pouvoir s’installer sur votre heaume sans problème. Comme le modèle précédent, le EyeRide est un appareil tout-en-un, composé d’une base à fixer sur le coté de votre casque, d’un kit mains libres avec des oreillettes et un micro à glisser et fixer à l’intérieur de votre casque, et d’un affichage tête haute.

L’affichage tête haute (Head-up display) de nouvelle génération a été confié à Sony avec ses écrans OLED dernière technologie. Une fois connecté à votre smartphone, vous pourrez bien évidemment profiter de votre musique, passer des appels, mais également pouvoir afficher vos applications de navigation préférée comme Apple Plans, Google Maps mais également Waze. Un gros point positif et une grosse amélioration, quand on sait que dans la première version, il fallait se contenter de passer par l’application EyeLights et sa cartographie intégrée.

Gros point positif en terme de sécurité, le EyeRide vous permet d’avoir toutes les informations utiles à votre conduite, à portée d’oeil, sans devoir baisser le regard pour regarder votre GPS accroché au guidon, ou surveiller votre vitesse.

EyeRide est disponible sur Kickstarter depuis début février, il ne leur a pas fallu longtemps pour exploser les scores avec presque 800 000€ engagés sur un objectif de 15 000€, preuve que le premier modèle avait déjà fait ses preuves dans le coeur et la tête des motards. Dépêchez-vous, il ne vous reste que quelques heures pour profiter de prix avantageux!!

