Le spécialiste de la mobilité électrique NAVEE enrichit sa gamme avec la GT5 Max, une trottinette pensée pour les trajets du quotidien. Au?delà du look sobre, on retient surtout une autonomie théorique de 90 km (environ 65 km en usage réel), un moteur de 1638 W en crête capable de grimper des pentes jusqu’à 28%, et une vitesse bridée à 25 km/h pour rester dans les clous de la loi.

Côté confort, NAVEE mise sur une double suspension avant/arrière et des pneus tubeless de 10 pouces, de quoi encaisser sans broncher pavés et bitume malmené. Le freinage mixe tambour à l’avant, disque à l’arrière et EABS pour un arrêt doux mais net. Petit bonus rare sur ce segment?: un contrôle de traction (TCS) pour garder l’adhérence sous la pluie.

La GT5 Max embarque aussi un écran TFT, une connexion à l’app mobile pour suivre ses trajets, et même la compatibilité Apple Find?My pour localiser la trottinette comme un iPhone égaré.

Proposée à 549,99?€ (ou 449,99?€ en lancement), elle arrivera le 29?avril chez Fnac et Darty, avec l’ambition de bousculer le segment milieu de gamme dominé par Xiaomi et Segway.

Après les distinctions obtenues aux French Design Awards, NAVEE confirme son sérieux?: design propre, équipement complet et tarif malin. Reste à voir si la GT5?Max tiendra ses 90?km promis une fois les pavés parisiens avalés.