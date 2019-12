Une campagne Indiegogo est en cours pour un nouveau VAE conçu en allemagne qui ne manque pas d’arguments : les créateurs du Calamus One annoncent « Le vélo électrique avec assistance aux angles morts, scanner biométrique et GPS, le plus sûr et le plus perfectionné au monde !«

Le cadre monocorps de cet Ultra-bike possède un câblage 100% intégré, ce qui donne à ce superbe vélo un look unique et un design lisse. Avec un travail de peinture haut de gamme de qualité automobile, il ne manque ni d’allure, ni d’avantages.

Batterie amovible (de 504 à 672Wh, 10.5 à 14 Ah, en 48 volts

Moteur central Bafang de dernière génération (de 250 à 750W)

Courroie en carbone, signée Gates, pour une transmission hyper silencieuse et réactive

Ecran tactile TFT intégré sous Android 9 pour interagir avec les fonctionnalités avancées : les nombreux capteurs évaluent en permanence l’état de santé du vélo et contribuent à la sécurité du cycliste.

Capteurs à ultrasons qui recherchent en permanence les véhicules en dehors de votre champ de vision. S’il vous arrive de tourner ou de changer de voie à l’approche d’un véhicule dans votre angle mort, votre guidon vibre pour vous en avertir.

Scanner d’empreintes digitales intégré. Déverrouiller le vélo avec votre empreinte digitale restaure également tous vos paramètres et données de profil de pilote.

Tracking et géofence : puce GSM mondiale, associée au système GPS du vélo, permet de localiser le vélo au cas où il serait volé ou égaré. La fonctionnalité de géolocalisation vous permet de définir une zone de sécurité virtuelle pour votre vélo sur la carte. Si votre vélo sort de cette zone de sécurité, une alarme est déclenchée sur votre téléphone portable.

Ecrous anti-vols ne pouvant être démontés qu’avec une clé unique par vélo….

Freins hydrauliques à l’avant et à l’arrière avec étriers automatiques, actionnés par un levier léger en aluminium à 3 doigts

Cadre monobloc en aluminium anodisé de type aviation, conçu avec une géométrie et des proportions idéales

Amortisseur monobloc en tête de fourche (35 mm de débattement) et tige de selle suspendue

Bref, le vélo ultime ? Sans doute, s’il était aussi équipé de garde boue 🙂

Profitez de la campagne de financement pour l’acquérir avec une remise de 28 à 42% sur le prix public, pour une livraison à partir d’avril 2020.

A partir de 2077€.

Toutes les infos ici