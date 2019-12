Le créateur de Meetic proposera dès le printemps 2020 Angell, un ebike Made in France, qui se veut révolutionnaire, à la façon de Tesla…

Ce bijou technologique bénéficie d’un design moderne, signé Ora Ito. C’est à ce jour l’un des VAE le plus léger du monde avec 13.9 kg sur la balance (merci l’alu et le carbone). Mais il innove aussi côté tableau de bord puisqu’il intègre un écran tactile 2,4“qui gère le logiciel d’assistance, un système de navigation, une alarme puissante, et une alerte en cas de chute et gère son éclairage (feux avant et arrière, feu stop et clignotants).

De plus, Angell Bike est géolocalisable et déverrouillable avec le smartphone de l’heureux propriétaire.



La batterie, rechargeable en moins de 2 heures, ne pèse que 2 kg et fait office de porte bagage. L’autonomie annoncée est de 70 km avec une vitesse maxi de 25 km/h, conforme à la législation.

Annoncé à 2690€, il pourra être acheté à crédit pour 74,9€ par mois (pendant 36 mois, à taux 0% !), soit le coût mensuel d’une carte Navigo 5 zones. Malin et sans doute un vrai succès à venir…

Les précommandes sont sont d’ores et déjà ouvertes pour 10% de son prix (soit 269€), de quoi patienter jusqu’à la livraison des 500 premiers exemplaires au printemps 2020 en France, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne et Espagne.