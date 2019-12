Conçu par Nike en 1982 pour les joueurs de basket-ballL, la Nike Air Force One fait référence à l’avion du président américain surnommé en toute simplicité Air Force One. Produites en trois modèles (hautes, moyennes et basses) et déclinées dans des centaines de coloris, la Air Force One est restée une chaussure à la mode et fait partie des classiques, notamment dans les milieux du rap et dans les milieux urbains en général. La voici désormais personnalisée par la maison de joaillerie Tournaire…

L’enseigne S2 Sneakers Specialist, spécialisée dans les baskets de mode, fait de nouveau appel à la Maison de joaillerie Tournaireafin de personnaliser une nouvelle icône de la sneaker : la Air Force One de Nike.

Ce modèle exclusif designé par Mathieu Tournaire, reprend les motifs Engrenages de la nouvelle collection de la Maison Tournaire sur le Swoosh Nike.

Cette sneaker est aussi composée d’un élément en argent qui peut se transformer en bracelet.

La Air Force One By S2 Sneakers Specialist X Tournaire sera disponible en série ultra limitée à 40 exemplaires à partir du 21 décembre 2019 uniquement dans la boutique S2 Sneakers Spécialist de Montbrison au prix de 199 €.

Ces 40 paires sont toutes personnalisées à la main par Fanny Lamborot de Graph Origins spécialiste reconnue dans le milieu de la customisation de chaussures.

Un ensemble de savoir-faire locaux réunis par le directeur de S2 Sneakers Spécialist Montbrison, Romain Cottier.