BIC et la Maison Tournaire continuent leur collaboration avec une édition limitée à 500 exemplaires chacun de l’iconique stylo BIC 4 couleurs, réalisée chez BIC en France ainsi que dans l’atelier de joaillerie de la Maison Tournaire à Montbrison. Ces modèles en bronze sont inspirés des deux exemplaires uniques (en or 18 carats) créés à l’occasion d’une vente aux enchères, conduite par Artcurial, au profit de l’association L’enfant@l’hôpital le 20 janvier dernier.

TRILOGIE ALCHIMIE

Avec un corps dessiné et fabriqué par la Maison Tournaire, ce modèle, fabriqué à 500 exemplaires, offre un nouveau visage au mythique BIC 4 Couleurs. Le corps du stylo, en bronze doré à l’or 24 carats, est baptisé « Trilogie Alchimie ». Y figurent les formes symboliques et iconiques de la Maison Tournaire : un assemblage de carrés, de triangles et de cercles formant un ensemble représentant les trois étapes de l’évolution de la vie : le passé représenté par le carré, le présent matérialisé par le triangle et l’avenir par le cercle. Cette symbolique est également chère à BIC dont la philosophie est « Se fonder sur nos valeurs, inventer le futur. »

ENGRENAGES

Ce modèle présente un ensemble de rouages imbriqués les uns dans les autres, et dont la force se décuple, comme au sein d’une famille, d’un groupe, d’une entreprise où plus on est nombreux, plus les forces se multiplient. Les motifs rappellent également les mécanismes d’une montre pour symboliser le temps qui passe en invitant à profiter de la vie. Ce modèle en bronze patiné à la main a été spécialement dessiné par la Maison Tournaire et a été fabriqué à 500 exemplaires.

Les stylos Trilogie Alchimie et Engrenages sont disponibles au prix de 290€ sur le site de BIC ainsi que sur le site et dans les boutiques Tournaire.

L’enfant@l’hôpital se mobilise depuis 30 ans pour apporter la culture aux enfants malades, hospitalisés ou en situation de handicap. Tous vos dons sont précieux, quel que soit le montant ! 95 % des dons sont affectés à nos actions de terrain.