LEGO ouvre une nouvelle boutique dans la cité phocéenne. Il s’agit du 13ème LEGO Store en France et la 5ème ouverture en 2019. À cette occasion LEGO sort le grand le jeu avec tout un éventail de promotions uniques et de célébrations pour la grande inauguration.

Le nouveau Store situé dans le centre commercial des Terrasses du Port, à Marseille, a ouvert ses portes ce vendredi 6 décembre, juste à temps pour que les fans des briques LEGO puissent faire leurs achats de Noël

Pour fêter l’ouverture du LEGO Store, le Groupe LEGO organisera une grande inauguration de 4 jours, du 6 au 9 décembre, et proposera toute une gamme de promotions uniques.

Lors de la grande inauguration, vous découvrirez de nombreuses bonnes affaires et activités auxquelles pourront participer les fans des briques LEGO. Entre le vendredi 6 et le dimanche 8 décembre, les familles sont invitées à pénétrer dans la galaxie de LEGO Star Wars™ pour rencontrer leurs héros LEGO Star Wars™ préférés lors d’un événement tenu en dehors du LEGO Store dans le centre commercial. Lors de cet événement, vous pourrez découvrir une série de vidéos animées et un grand vaisseau Star Wars™ en 3D à explorer. Prenez part à l’événement et visitez le LEGO Store pour obtenir votre certificat de participation. Le 9 décembre, deux fans concepteurs de LEGO Ideas, Kevin Feeser (concepteur de l’ensemble La cabane dans l’arbre LEGO Ideas) et Jonathan Brunn (concepteur de l’ensemble Les fossiles de dinosaures LEGO Ideas) seront présents dans le Store pour rencontrer leurs fans et signer des ensembles.

L’adresse ?

Les Terrasses du Port

9 quai du Lazaret

13002 Marseille

Ouvert tous les jours de 10h à 20h