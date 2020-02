Le jeu Dreams sort le 14 février sur PS4 et pour l’occasion, Sony vous propose une Exposition Interactive Dreams qui sera disponible du 13 au 16 février 2020. Pour vivre cette expérience rendez-vous 3 rue Portefoin dans le 3ème arrondissement de Paris.

Cette Exposition Interactive Dreams sera l’occasion de découvrir des oeuvres créées grâce au jeu Dreams. Comme vous le savez déjà sans doute, c’est un jeu qui permet de créer des tas de choses et laisse la part belle aux plus créatifs d’entre nous (vous ?). En plus de ces créations, l’expo permettra de découvrir 4 oeuvres originales d’artistes connus :

Pour les modalités pratiques, l’Exposition Interactive Dreams est en accès libre de 10h à 18h.

Si vous êtes dans les parages, je vous invite à faire un tour à l’Exposition Interactive Dreams, ça devrait être sympa. J’ai hâte de voir le côté interactif en tout cas !

Pour plus d’informations sur le jeu Dreams, faites un tour ici. Pour commander le jeu vous pouvez le faire sur le PlayStation Store ici ou en version disque ici.

