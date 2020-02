Discothèque, boîte de nuit, lounge bar. Des concepts over, désertés par les Millenials ? Pas si sûr. La dernière tendance, en matière de nightlife, ce sont les clubs privés… Privés ! Des lieux exclusifs et discrets où le clubber moyen côtoie, le temps d’une soirée, stars de cinéma, producteurs et tycoons du monde des affaires. S’il parvient à entrer ! La preuve avec le Miliarder, un nouveau concept installé dans les quartiers chics de Sofia, en Bulgarie, à quelques pas des plus grands studios de cinéma d’Europe…

La déco respire autant l’opulence que l’insolence. Crânes dorés en guise de fresque murale, lingots en guise de briques pour soutenir le bar et en plein milieu de l’espace lounge un « arbre » au tronc épais et aux multiples branches, tout doré, bien évidemment. Il semble être le pilier de soutènement de cet espace d’un genre nouveau où la lumière se fait volontiers douce, pour offrir discrétion et intimité aux happy few invités à entrer.

Bienvenue au Miliarder ! Le concept est simple : on entre si l’on est coopté et titulaire d’une carte de membre. Et à condition d’appartenir au monde des du show business, de la politique ou des affaires. Une exclusivité totalement assumée par le concepteur des lieux, le producteur français Gaël Bonnel Sanchez. « Nos hôtes veulent pouvoir être sûrs qu’ici ils peuvent se détendre et s’amuser en toute discrétion, sans s’inquiéter qu’un paparazzi les prenne en photo, qu’un fan vienne demander un autographe ou qu’un apprenti acteur vienne quémander une audition ! »

Lancé à grands renforts de mannequins et d’articles dans la presse locale, ce nouveau lieu de la fête, en plein cœur de la capitale bulgare, mise sur un atout de taille : sa proximité avec les studios de Nu Boyana, où l’une des principales compagnies hollywoodiennes, Millennium Films, tournent les films à grand spectacle qui cartonnent dans les salles obscures du monde entier. The Outpost, avec Orlando Bloom, Angel has Fallen, Rambo Last Blood, dernier opus à venir de la franchise chère à Stallone… Autant de blockbusters tournés à Nu Boyana, nécessitant la présence, de fait, de stars du grand écran sur place. De Sylvester Stallone à Jason Statham en passant par Jessica Alba ou Salma Hayek, nombreuses sont les stars qui sont venues tourner sur les plateaux de Millenium Films ces derniers mois !

« Un ministre, des mannequins, des acteurs… »

C’est ce défilé permanent de grands noms de l’industrie du cinéma et du red carpet qui a donné l’idée à son créateur d’une boîte de nuit dédiée. « Il n’y avait pas, à Sofia, de lieu de divertissement nocturne qui puisse garantir discrétion, sécurité et divertissement dans des conditions optimales, pour ce type de personnalités. Les producteurs, directeurs de casting, investisseurs et même les acteurs avaient également besoin d’un lieu où se retrouver pour pouvoir, dans un cadre moins formel qu’un plateau de tournage ou un bureau, évoquer des collaborations futures. » C’est à ce besoin que répond le Miliarder et la haute société bulgare ne s’y est pas trompée…

« Un ministre, des mannequins, quelques acteurs et de nombreuses personnalités du monde des affaires ont goûté au luxe et à l’excellente sélection de breuvages du Miliarder, depuis son ouverture, il y a quelques semaines. « Nous participerons à certains événements tenus dans le cadre de la Fashion Week, indique encore le créateur des lieux, qui se frotte les mains après avoir conclu un partenariat avec une chaîne câblée locale dont la thématique phare est l’industrie du luxe. On imagine aisément les hordes de curieux se pressant devant l’entrée de la discothèque alors qu’une foule de mannequins ou d’acteurs et actrices s’y voient accueillis à bras ouverts : « Personne ne peut entrer sans carte de membre, mais rien n’interdit de demander des invitations via notre site internet. Le service communication du Miliarder étudie toutes les demandes, précise Gaël Bonnel Sanchez. Et nous en recevons des centaines tous les jours ! » Le défi est lancé : si vous décidez d’une escapade à Sofia, n’oubliez pas de tenter votre chance, c’est gratuit et ça peut changer votre vie…

Entrée gratuite, sur cooptation et demande.

