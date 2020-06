Adieu clinquant, standards et pièces de série portées avec ostentation par les célébrités du moment. L’heure est au chic discret, et au sur-mesure. Le cher, désormais, n’a plus la cote, Seuls le rare et l’unique sont devenus précieux. Un credo porté avec brio par la maison genevoise Golay Spierer, spécialisée dans les garde-temps sur-mesure. Née d’une collaboration inédite avec un créateur étonnant, sa nouvelle collection, Heroïca Tempus, célèbre les grandes figures de l’histoire avec originalité : sous le verre du cadran, s’inscrit leur signature authentique. Détails…

Le trait est ferme et fier, il n’hésite en rien à laisser une trace, un nom. A l’image du grand homme qui l’apposa sur un document officiel : Napoléon Bonaparte. Général et homme d’état, ce fils de notable corse désargenté, parti de rien, devint, au fil des années et des campagnes militaires, le premier empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Figure adulée par les nostalgiques de l’Empire, détesté par les Républicains purs et durs, l’homme fut aussi complexe que son destin. Il marqua, à tout jamais, l’histoire de France, personne ne peut le nier…

Il est donc le premier « Héros du Temps » célébré par la collection capsule Heroïca Tempus. Née de la collaboration entre Gaël Bonnel Sanchez, créateur d’objets d’exception et de la prestigieuse maison horlogère suisse Golay-Spierer, la gamme Heroïca Tempus est bien plus qu’une collection de montres : c’est un projet mêlant histoire, art et humanité.

L’idée, proposée par Gaël Bonnel Sanchez, initiateur de cette aventure, est inédite : poser, sous le verre du cadran de la montre réalisée par les ateliers Golay-Spierer, une signature authentique d’une grande figure ayant marqué son temps. Ainsi, s’écrit, sous les aiguilles d’or du garde-temps, l’autographe de l’Empereur, dont on a célébré, le 15 août 2019, le 250ème anniversaire de la naissance… A l’automne, débuteront également celles destinées à commémorer son décès, survenu en 1821, soit il y a près de 200 ans…

Une collection née d’une rencontre entre passionnés

Boîtier en or rose, mouvement manufacture extra-plat automatique à micro-rotor, rien n’a été laissé au hasard, pour faire de cette création, une véritable œuvre d’art. « Au dos de la montre a été apposé un Napoléon d’or de 20 francs, frappé en 1807, comme le document écrit de la main de Bonaparte, dont est extraite la signature », s’enthousiasme Christophe Golay, fondateur de la maison horlogère dont la spécialité est le sur-mesure.

Car cette collection d’aiguilles uniques est d’abord l’histoire d’une rencontre. Celle de ce chimiste passionné par les tic-tac d’exception, héritier d’une tradition familiale bicentenaire et d’un créateur d’inédit, Gaël Bonnel Sanchez. « L’univers du luxe, aujourd’hui, doit se réinventer, à travers des projets rares, audacieux. C’est dans l’exceptionnel et la différence que se nichent désormais la valeur des objets, pas dans une production en série au logo galvaudé… », avance Gaël Bonnel Sanchez qui a envie, avec cette collection, de susciter la curiosité autant que le désir.

A l’automne 2020, la montre Napoléon sera proposée aux connaisseurs par une prestigieuse maison de vente aux enchères, comme l’ensemble de la collection capsule Héroïca Tempus.

« L’aventure ne s’arrête pas là : d’autres figures d’exception seront honorées à travers cette collection: la prochaine, dédiée à Einstein, est déjà en production. Nous honorerons ensuite une femme », précisent en choeur les deux créateurs, très mystérieux sur le nom de l’élue. « Nous voulons aussi créer une aventure humaine autour du projet Heroïca Tempus. Que tous ceux qui ont envie de dédier une montre unique à une personne qui a marqué leur vie nous contactent. A partir d’un document authentique signé de la main de l’être en question, tout devient possible… »

Collection capsule Heroïca Tempus, www.golay-spierer.ch

