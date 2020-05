C’est triste pour les gamers mais l’E3 n’aura pas lieu cette année (à cause de la pandémie de Coronavirus). Tous les éditeurs/professionnels du métier s’organisent pour proposer des conférences vidéo au profit des joueurs que nous sommes tous (suffit de voir le succès d’Animal Crossing pour en être convaincu). Du coup, Ubisoft annonce que sa première conférence digitale nommée Ubisoft Forward. L’Ubisoft Forward aura lieu le 12 juillet prochain à 21h (FR). Cette conf’ se veut du niveau de l’E3 et on sait que celles d’Ubisoft sont toujours un succès. Rappelez-vous celle de 2019 et 2018 !

Au menu d’Ubisoft Forward on devrait avoir des informations exclusives sur les jeux Ubi (du gameplay d’Assassin’s Creed Valhalla ?!), des annonces inédites et bien d’autres surprises. J’espère des annonces pour des jeux PlayStation 5 et Xbox Series X en plus d’autres qui me paraissent évidentes comme le prochain Just Dance et Beyond Good & Evil 2 qui ne font aucun doute.

Rappel des conférences Ubisoft à l’E3 : 2019 / 2018 / 2017 J’espère le même niveau pour Ubisoft Forward !

RDV le 12 juillet à 21h – Heure de Paris/FR

