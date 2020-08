Ambassadrice des produits Beats by Dr. Dre, la chanteuse Ashnikko s’est associée à TikTok pour une collaboration autour de la création de son nouveau clip vidéo. Une collaboration dans laquelle la communauté Tik Tok aura l’honneur de faire partie du clip, réalisé en utilisant le contenu créé sur le réseau social.

Si on devait décrire la rebelle chanteuse et rappeuse Ashnikko en quelques mots, ce serait l’art, la musique et la libération sexuelle. En constante recherche de nouveauté la chanteuse a collaboré avec Tik Tok afin de créer le clip vidéo de son nouveau titre « Daisy », en faisant appel à la grande communauté artistique et souvent pleine de talent du réseau Tik Tok. Pendant 4 semaine, les créateurs de contenus du réseau social relèveront des défis conçus pour leur donner la possibilité de s’exprimer et de montrer leur créativité et verront leurs œuvres intégrées au clip vidéo.

En collaborant avec la marque d’écouteurs et de casque audio Beats by Dr. Dre, la chanteuse intégrera les quatre nouvelles couleurs des écouteurs Powerbeats Pro, Bleu glacier, Jaune Printemps, Rose Nuée et Rouge Lave. Ces quatre couleurs seront également le point de départ des défis hebdomadaires lancés sur Tik Tok. A la fin de la collaboration, Ashnikko et Beats sélectionneront ensuite les propositions les plus créatives à inclure dans la version finale du clip musical coloré, qui sera réalisée par la directrice de mode, Charlotte Rutherford. Ce clip présentera le casque Beats, l’histoire des couleurs et incorporera les vidéos TikTok soumises pendant la campagne.

Le #BeatsDaisyChallenge est en ligne sur TikTok depuis le samedi 11 juillet.

Les Powerbeats Pro sont disponibles dès maintenant sur Apple.com et chez les revendeurs agréés pour 249,95 €.

