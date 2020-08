La crise sanitaire a eu des conséquences directes graves, mais a également fait des dommages collatéraux importants dont on se remettra doucement mais qui nous ont également poussé à repenser nos vies et nos passions. Clubify est un exemple de ces nouveaux services qui sont nés pour que la musique live continue à nous faire vibrer malgré les restrictions.

Quel dommage !!! tous ces festivals qu’on avait prévu d’arpenter avec les potes, sous un soleil de plomb et des décibels en folie!! Tout ça annulé à cause d’une crise sanitaire sans précédent… Ne bougez plus, si vous ne pourrez pas venir aux festivals, les festivals vont venir à vous !

Si Netflix et Spotify avait eu une relation, ils auraient enfanté Clubify, le meilleur du son et de la vidéo streamé. Lancé au Royaume-Uni le 29 mai en s’associant avec le mythique EGG Nightclub, Clubify est un service premium de live-streaming qui propose une bibliothèque de contenus de musique live pour vous permettre de danser pendant des heures sans vous déplacer, que vous soyez fans de club ou de festivals. Mettant les artistes au cœur du projet, Clubify regroupe tous les acteurs de l’industrie musicale : les clubs, les artistes, les DJ mais également les labels, les festivals et les sponsors. Une centralisation des acteurs du marché musical qui permet de simplifier les processus de création, communication et développement, et au bout du compte pour mieux et plus rapidement rémunérer les artistes.

Selon Marvin Dez, porte-parole de Clubify, « Clubify est né de l’envie de donner plus de contrôle aux artistes et aux créateurs de l’industrie. La crise du coronavirus a accéléré notre réflexion et nous a permis d’organiser nos idées et de les concrétiser ».

Chacun y trouve son compte, Les clubs et festivals diffusent leurs événements en live, les labels présentent leurs nouvelles pépites et talents et les utilisateurs qui ont accès à du contenu exclusif participent directement au financement de l’industrie musicale et de ses talents, via leur contribution.

Fonctionnant sur un principe d’abonnement mensuel de 14.99 euros par mois (149 euros à l’année), Clubify compte déjà 75 artistes internationaux, et lorsque l’on connait le potentiel musical de nos artistes français, nul doute que lors du lancement en France, Clubify permettra de mettre en avant nos talentueux musiciens et DJ qui auront l’occasion de performer dans votre salon.

Vous voulez participer au lancement de Clubify en France ? Rendez-vous sur Clubify.tv pour découvrir tout ce qui vous attend. Et petit plus, Clubify offre actuellement des abonnements gratuits pour les premiers inscrits via leur page Facebook.

