Heleor donne une seconde vie à nos radios vintage pour les transformer en enceinte Bluetooth !

Parce que nos grands parents ont souvent des vieux transistors radios vintage qui se perdent dans un grenier, Sarah Neron a créé Heleor une jeune startup de Carcassonne qui a l’ambition de rénover et moderniser des anciennes radios TSF (Transmission Sans Fil) des années 30 à 60 pour en faire des objets d’art, combinés à la technologie moderne et au Bluetooth pour profiter de toutes nos musiques stockées sur nos smartphones et tablettes.

Avec Heleor, la musique se transmet de générations en générations.

Sortez du grenier votre radio vintage, pour la faire rénover chez Heleor

Pour apporter un second souffle à votre radio TSF il suffit de l’envoyer (après acceptation du devis pour rénovation) à Heleor.

20 à 30 jours suffiront alors à l’entreprise pour la transformer en objet d’art vivant et une enceinte Bluetooth au charme unique, combinaison d’un design si séduisant du passé avec les technologies actuelles pour profiter de toutes nos musiques.

Une fois envoyé votre produit, Heleor opère la transformation dans son atelier selon plusieurs

étapes :

• L’appareil est vidé de son électronique, et les composants donnés à des collectionneurs.

• Un module électronique Heleor est ajouté. Celui-ci est constitué d’un ampli 50W disposant d’une connexion Bluetooth et Mini-Jack pour faciliter la lecture des musiques.

• Le son de chaque poste est optimisé via l’intégration, selon la taille du produit, d’un hautparleur de 40 Watts ou 100 watts. L’isolation acoustique est aussi renforcée avec de la mousse alvéolée.

• Coté design, la caisse est rénovée (nettoyage, ponçage et vernissage) dans le respect de la matière, en utilisant des produits et méthodes écoresponsables. Les tissus sont nettoyés et le bouton en façade retrouve sa fonction première d’allumage et réglage du volume. Le rétro éclairage est aussi intégré au cadran pour un effet « waouh ».

• Enfin, une plaque numérotée avec la connectique et le logo Heleor est ajoutée à l’arrière, ce qui en fait un résultat unique.

A partir de 500 €

Vous ne possédez pas de radio vintage ? Heleor en propose plusieurs à la vente.

