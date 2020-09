En plus de la Game & Watch: Super Mario Bros. et de la compilation Super Mario 3D All-Stars sur Switch Nintendo a annoncé la sortie le 16 octobre de Mario Kart Live: Home Circuit !

Mario Kart Live Home Circuit en deux mots

Mario Kart Live Home Circuit permet de jouer à Mario Kart dans notre salon mais en vrai ! Avec une console Switch on pourra piloter un kart télécommander et affontrer jusqu’à 4 adversaires en local mais d’autres avec à la RA. Grace à une application gratuite pour Switch, on dessine virtuellement un circuit et on roule avec ce vrai Kart télécommandé. Grâce à la caméra qu’il embarque on a une vue à la 1ère personne comme si on était véritablement dans le kart à la place de Mario (ou Luigi). Dans le kit il y a des éléments en cartons comme des barrières ou des portiques. Mario Kart Live: Home Circuit, qui sera disponible en deux versions : Mario ou Luigi, sortira le 16 octobre.

Le contenu de chaque boite de Mario Kart Live Home Circuit :

Kart x 1

Portiques x 4

Marqueurs fléchés x 2

Câble de recharge USB

Pour plus d’info disponibles sur le site officiel de Nintendo.

@gouaig

Partager : Tweet