On vous présente PKey, un petit accessoire tout bête et malin à la fois, pour limiter les contacts avec les portes, les boutons dans les ascenseurs et autres codes à taper.

Le premier et principal modèle est en cuivre, 100% cuivre, imaginé et usiné en France. Pourquoi le cuivre ? Parce que ce métal a des propriétés anti-bactériennes naturelles ! Et qu’en plus, le cuivre, c’est joli.

Et combien ça coute ? 9,90 euros sur la boutique officielle.

Et si vous n’aimez pas le cuivre, PKey est aussi disponible dans une gamme colorée au prix de 5.90eur.

Allez jetez un oeil à cette chouette initiative et pourquoi pas, en acheter un ! -> PKey

