Cabasse fait évoluer son application Cabasse StreamCONTROL pour sublimer encore plus l’acoustique de ses deux enceintes actives connectées haute-résolution (plébiscitées et récompensées), THE PEARL et THE PEARL AKOYA, toutes deux auréolées d’un Diapason d’Or. Ces améliorations acoustiques sont d’ores et déjà disponibles via iOS et Android.

Guidé par l’excellence et la recherche du son parfait pour chacun de ses produits, CABASSE intègre directement l’optimisation sonore GEN2 via l’application Cabasse StreamCONTROL dans ses logiciels embarqués, au bénéfice de tous les utilisateurs qui possèdent déjà ces enceintes. En sélectionnant ce nouveau profil GEN2 dans l’application (fruit des recherches des équipes d’ingénierie Cabasse), découvrez une nouvelle signature sonore, et laissez-vous surprendre en redécouvrant la gamme THE PEARL comme vous ne l’avez jamais entendue.

Il est néanmoins possible, selon ses préférences, ou la configuration de ses enceintes dans sa pièce, de conserver la version originelle (Original).

Caractéristiques techniques de GEN2 :

Optimisation de la dynamique des basses fréquences : le traitement du signal du nouveau DSP Cabasse renforce cette qualité déjà plébiscitée de THE PEARL et THE PEARL AKOYA.

Une correction automatique de salle optimisée pour préserver davantage l’équilibre global de l’enceinte lorsque vous activez la calibration automatique.

Dynamic Fidelity Enhancer : THE PEARL et THE PEARL AKOYA s’adaptent dynamiquement au volume d’écoute pour proposer la restitution sonore la plus fidèle.

Sécurité et équilibre à très fort volume : lors de l’utilisation de THE PEARL ou THE PEARL AKOYA au volume maximum, le limiteur de pression acoustique protège au mieux vos enceintes et vos tympans tout en respectant l’équilibre global et la dynamique de la source

