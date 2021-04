Les beaux temps arrivent et les sorties sont de mise. Ca tombe bien il va vous falloir sortir votre garde robe streetwear, voire la renouveler. New Era propose justement une nouvelle collection qui devrait vous ravir et vous rhabiller pour les beaux jours qui arrivent.

New Era propose une nouvelle gamme streetwear faisant parti de la collection Outdoor Utility. Composée tout d’abord d’un coupe-vent d’inspiration technique, avec fermeture éclair à l’avant, 100 % polyester recyclé, en coloris camouflage et noir si vous avez besoin d’une protection légère et respirante, agrémenté de son pantalon camouflage pour une tenue complète. Mais également d’un pull col ras du cou en molleton brossé noir et kaki et d’un t-shirt camouflage sur-dimensionné à mailles serrées.

Pour protéger vos têtes des températures légèrement fraiches du printemps, New Era propose également dans la même collection un bob camouflage ou la fameuse casquette, 9TWENTY pour parfaire votre look.

Toute la gamme est évidemment agrémenté d’un logo New Era en relief et imprimé. Elle est disponible sur www.neweracap.eu et auprès de certains commerçants.

