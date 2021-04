2.0 EcoBlue 150 mHEV ? L’appellation est un peu barbare, mais c’est juste le nom complet de la motorisation de notre Kuga ! Il est donc doté d’un moteur diesel de 150 chevaux et mHEV c’est pour désigner l’hybridation légère dont il est équipé. Ça c’est sous le capot. Pour le reste, c’est le nouveau Kuga en finition Vignale.

UN POIL HYBRIDE

Quoi ? Un diesel en 2021 ? Et oui, même en 2021 et avec les avalanches de pubs pour l’électrique, le diesel reste bien la meilleure option pour les gros rouleurs ! D’ailleurs Ford propose même 3 motorisations diesel sur le Kuga : 120ch, 150ch et 190ch. Le notre est le seul des 3 doté de la nouveauté coté moteur avec cet acronyme mHEV : ça veut en anglais Mild Hybrid Electric Vehicle et Mild ça veut dire léger, petit. Donc il est doté d’une hybridation légère. Il est « un tout petit peu » électrique. Il a bien une batterie mais il n’a pas de prise : la batterie ne se recharge qu’en se régénérant au freinage par exemple. Et son énergie n’alimente pas un moteur électrique mais l’alterno-démarreur. Son rôle ? Faire office de démarreur lors des start and stop. C’est plus rapide, silencieux et économe en carburant. Et c’est bien ça l’objectif : baisser la conso, baisser les émissions. Sur nos 1000 kilomètres d’essai et sans spécialement chercher la performance énergétique, on a noté une conso moyenne à 5,5l. Pas mal pour un SUV de 1.7T !

VIGNALE

Notre modèle d’un bleu profond est siglé Vignale, c’est la finition la plus luxueuse chez Ford. C’est donc plus ambiance chrome et cuir que fibre de carbone et pneus taille basse. On retrouve donc un intérieur très agréable à l’oeil avec une planche de bord full cuir et des inserts en simili-bois plutôt réussis. Les sièges (chauffants) sont aussi en cuir, tout comme le volant. Les matériaux sont là, les ajustements sont bons, mais les plastiques bas nous rappellent vite à la raison en étant plus agréables à la vue qu’au toucher. Reste aussi que l’ensemble est cohérent et fonctionne très bien, mais un peu triste tout de même. La couleur noire n’aidant pas à la bamboche.

Plus que la simple finition intérieure, Vignale c’est aussi un niveau d’équipement au top avec notamment, les dernières aides à la conduite, le son Bang & Olufsen ou les feux de route intelligents.

SUR LA ROUTE

Ce qui revient le plus quand on roule à bord de ce Kuga, c’est sa douceur et sa souplesse de fonctionnement. Bien aidé à bas régime par sa béquille électrique, on oublie presque l’embrayage manuel à 6 vitesses. Oui, une boite mécanique ! C’est la seule option de transmission pour accompagner le système mHEV 48V. Rien de rédhibitoire, après quelques minutes on se réhabitue au levier, qui d’ailleurs est très agréable à utiliser et bien guidé. L’amortissement est typé confort et le Kuga passe les millions de dos d’ânes de nos routes avec facilité et douceur. Et sur la route il permet de rouler très confortablement, sans pour autant occasionner trop de roulis. Un bon compromis a été trouvé ici par Ford et c’est bien agréable. A l’aise en ville et sur autoroute, il nous a même surpris par sa précision sur les petites routes de campagne alors que ça n’est pas sensé être son truc. Assez drôle… Enfin l’isolation phonique est aussi très bonne, que cela soit au niveau aéro pour les bruits d’air ou pour l’isolation du moteur. A moins de vraiment taper dedans (les fameuses petites routes), c’est comme s’il n’était pas là.

Une bonne routière que ce Kuga Vignale ! Sa consommation mixte sur nos 1000km est restée à 5.5L, son confort de tout premier ordre, la liste des équipements est sans fin… Reste à voir son prix : à partir de 41.000 euros dans sa configuration d’essai. Ici aussi, il est bien placé.

Pour en savoir plus sur ce modèle, rendez-vous chez Ford.

NOS PHOTOS DE CET ESSAI :

Partager : Tweet