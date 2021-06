C’est bientôt les vacances et si vous voulez profiter de vos séries où que vous soyez, on a peut-être trouvé le produit miracle ! On a essayé pour vous le petit vidéo-projecteur nomade sur batterie Nebula Capsule Max. Vous ne connaissez peut-être pas la marque Nebula, mais derrière ce nom se cache Anker, un des géants de l’accessoire mobile électronique. Allons voir ce que donne ce petit projecteur…

Unboxing :

Avant même de déballer le projecteur, la boite fait déjà son effet, de par sa petite taille mais aussi sa qualité. On est loin du carton brut et moche ; une fois le film plastique ouvert, on ouvre la boite qui tient fermée magnétiquement. C’est propre. A l’intérieur tout tient en place au chaud dans une mousse thermoformée et on découvre le projecteur qui tout de suite, impressionne par sa petite taille. A côté de cela on retrouve le chargeur secteur et une télécommande, sans oublier un peu de lecture.

Caractéristiques :

Résolution HD 1280 x 720p – Format 16/9

Technologie d’affichage DLP

Ampoule LED (durée de vie 30.000 heures)

Affichage de 40 pouces (115 cm) à 100 pouces (308 cm)

Luminosité : 200 ANSI Lumens

Mise au point automatique

Correction du trapèze (jusqu’à 40° horizontale et verticale)

Logiciel Android 8.1 à interface IU Nebula

Connectivité : Wi-Fi bi-bande norme ac + Bluetooth 4.2

Enceinte Bluetooth 8 Watts intégrée

Télécommande IR + boutons sur projecteur + App smartphone

Batterie 9,700mAh

Autonomie 3 heures connecté en Wi-Fi

Temps de charge : 2H30 (15V/3A)

Tour du propriétaire :

Quand on prend le projecteur en main, on a l’impression de saisir une petite enceinte BT.Niveau gabarit, c’est tout à fait ça. Sauf qu’en plus du son, on a l’image ! On le comparera facilement à une cannette de soda, mais en vrai c’est un chouilla la taille au dessus. Enfin avec 15cm de haut et 8cm de diamètre et 725gr sur la balance, il ne sera pas très compliqué de lui trouver une place dans votre sac !

La finition de l’appareil est excellente, au niveau des meilleurs gadgets du moment. Les assemblages sont impeccables et la qualité perçue est impressionnante.

On retrouve sur la face avant la lentille du projecteur et celle de l’autofocus, à l’arrière deux boutons pour l’alimentation et le mode enceinte BT et 4 ports :

un port HDMI pleine taille

un port USB traditionnel

une entrée alimentation (malheureusement pas en USB)

une sortie audio en Jack 3.5mm

Enfin sur le dessus de l’appareil, des boutons tactiles pour se déplacer dans les menus comme avec la télécommande. Sur le dessous, une matière antidérapante et un pas de vis type trépied photo.

La télécommande infrarouge est tout à fait standard.

A noter qu’une application bien complète est dispo sur les stores pour apporter des fonctions supplémentaires à la télécommande (pad tactile, clavier de saisie…)

Principe de fonctionnement :

Le Capsule Max est un vidéoprojecteur nomade : il a une batterie intégrée ainsi qu’un haut-parleur, avec une clé usb branchée dessus vous pouvez organiser une soirée ciné au milieu de la forêt. Il dispose d’un OS Android 8.1 et vous pouvez donc connecter vos comptes Netflix, Amazon et télécharger des apps sur le store Google Play si un wifi n’est pas loin. Dans un monde idéal le Capsule Max serait sous Android TV pour des apps 100% compatibles à la télécommande, mais ça n’est pas le cas : parfois l’app Nebula sur le smartphone est nécessaire car plus pratique avec son touchpad que la télécommande, les apps étant optimisées tactile et non télécommande. C’est le seul point négatif côté ergonomie.

Si vous avez des médias disponibles localement vous pouvez aussi les naviguer à distance, ou les copier sur un support usb pour ne pas devoir utiliser de réseau sans fil.

Qualité de projection :

Oui ce n’est qu’un « 720P » mais franchement pour un projecteur aussi compact et pratique ça n’est pas vraiment un point négatif recevable. L’image projetée est d’excellente qualité dès que la pénombre est faite : avec ses 200 lumens ANSI il aura besoin que vous fermiez les rideaux. Cet argument est plus recevable et on aurait aimé que l’appareil soit un peu plus puissant. Il dispose dans ses réglages de quoi redresser le parallaxe si le projecteur n’est pas bien aligné avec votre mur ou votre drap blanc : mieux encore, il dispose d’un autofocus très efficace qui règle la netteté en 1 seconde, redressant aussi l’image si besoin. Non seulement ça fonctionne très bien mais en plus le réglage est très réactif.

Test en conditions réelles :

J’ai utilisé le projecteur à la maison pour le tester un peu, mais le véritable test cela a été de partir avec en déplacement pour profiter d’un écran de 3 mètres dans une chambre d’hôtel. Et même si toutes les chambres ne disposent pas d’un grand mur blanc disponible, grâce à la batterie on trouve toujours un moyen de positionner le Capsule Max ! Dans mon cas il était posé sur une tringle à rideaux… Et ça marche !

Le ventilateur est inaudible, le son produit tout à fait acceptable en qualité et en puissance. On pourra toujours y connecter une plus grosse enceinte en BT mais déjà de base c’est tout à fait utilisable. Sur batterie on peut baisser la puissance de la projection pour prolonger l’autonomie. Mais à pleine puissance de projection et avec une app connectée au réseau comme My Canal j’ai pu voir un match de foot en entier. Deux heures tout à fond. Et cette autonomie peut doubler si on lit un contenu en local et qu’on baisse un peu la luminosité. Tout à fait acceptable.

Comme vous avez pu le constater, j’ai été très agréablement surpris par ce petit projecteur. Ses points forts sont sa compacité, sa batterie et sa facilité d’utilisation. Côté points faibles, un léger manque de punch en luminosité et une version d’Android « pas TV » pas évidente à la télécommande. Reste un point à aborder : son prix. Il est souvent référencé à 499 euros, mais on le trouve souvent en promotion sur un site célèbre qui commence par AMAZ… autour de 399 euros. Ce n’est pas donné, mais une fois que vous aurez craqué, vous vous demanderez comment vous faisiez sans…

-> Nebula Capsule Max sur le site du constructeur.

.

