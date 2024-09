Si vous pensiez que Gotham City ne pouvait pas devenir plus sombre, attendez de voir The Penguin ! Cette nouvelle série, tirée de l’univers de Batman, plonge au cœur des machinations criminelles de Gotham, un Gotham toujours plus sale, plus sombre… Des intrigues politiques et des jeux de pouvoir , voilà de quoi ravir les fans du célèbre anti-héros, mais aussi ceux des drames criminels complexes.

Le trailer :

Dans The Penguin, la série explore l’ascension de ce personnage qui ne se contente plus d’être l’un des nombreux vilains de Batman, mais devient un véritable parrain du crime à Gotham. On est plongé dans un monde où l’argent et le pouvoir règnent en maîtres, et où la morale n’a plus sa place. L’inspiration des meilleurs dramas mafieux se fait sentir à chaque instant : des luttes d’influence, des alliances fragiles et des trahisons en série, le tout avec une esthétique sombre qui nous plonge encore plus profondément dans la corruption de Gotham. Si vous avez toujours rêvé de voir ce personnage évoluer dans une série intense, The Penguin est sur le point de vous donner ce que vous espériez… et bien plus encore !

Pour les amateurs de séries au développement soigné, The Penguin promet de livrer des moments haletants. Attendez-vous à un Colin Farrell méconnaissable, mais magistral dans ce rôle où il se réinvente comme un véritable caïd. Les créateurs de la série ont réussi à capturer l’essence brute et impitoyable du Pingouin tout en nous offrant une œuvre qui saura plaire aux amateurs de sagas criminelles. Entre drame psychologique et guerre des gangs, cette série promet d’être l’un des incontournables de l’année, une plongée fascinante dans la face cachée de Gotham que nous n’avons jamais vue sous cet angle.

C’est dispo à partir de maintenant, sur MAX et les offres qui distribuent la chaine comme MyCanal ou Prime Video.