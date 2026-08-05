Après avoir reproduit le célèbre vaisseau de Starfleet, LEGO invite maintenant les fans de Star Trek à prendre place dans le fauteuil du capitaine Kirk. Le nouveau set LEGO Icons Star Trek recrée la passerelle et la salle de téléportation de l’USS Enterprise NCC-1701 de la série originale.

La référence 11385 compte exactement 1 701 pièces, un nombre qui ne doit évidemment rien au hasard : il reprend l’immatriculation NCC-1701 du vaisseau commandé par James T. Kirk. Destiné aux adultes, le modèle sera commercialisé le 1er septembre 2026 au prix de 179,99 €. Les précommandes sont déjà ouvertes.

Cette sortie intervient pendant le mois du 60e anniversaire de Star Trek, dont le premier épisode fut diffusé aux États-Unis en septembre 1966.

Bienvenue sur la passerelle

Le décor reprend l’organisation circulaire caractéristique de la passerelle de l’Enterprise. On y retrouve le fauteuil central de Kirk, les postes de pilotage de Sulu et Chekov ainsi que les différentes consoles de communication, de navigation et de contrôle du vaisseau.

LEGO n’a pas conçu un simple diorama immobile. Le fauteuil du capitaine peut basculer pour simuler les turbulences et les combats spatiaux. Les portes du turbolift s’ouvrent en actionnant un levier, tandis qu’un mécanisme permet de faire apparaître et disparaître les membres d’équipage depuis les plateformes de la salle de téléportation.

Les différentes sections sont modulaires. Elles peuvent être rapprochées pour former un ensemble relativement compact ou espacées afin de mieux reproduire les proportions du décor télévisé.

Une fois assemblée, la passerelle mesure 57 cm de large, 34 cm de profondeur et 9 cm de haut. Il faudra donc lui réserver une étagère suffisamment généreuse.

L’équipage presque au complet

La boîte contient huit nouvelles minifigurines représentant les principaux membres de Starfleet : James T. Kirk, Spock, Nyota Uhura, Hikaru Sulu, Leonard « Bones » McCoy, Pavel Chekov, Christine Chapel et Montgomery « Scotty » Scott.

LEGO ajoute plusieurs accessoires destinés à recréer des scènes de la série, dont deux communicateurs de Starfleet, quatre phaseurs, la harpe de Spock, deux lirpas vulcains et un scanner médical. Le phaseur est représenté par une nouvelle pièce spécialement créée pour ce set.

Quatre tribules accompagnent également l’équipage. Ces petites créatures extraterrestres aussi adorables qu’envahissantes sont apparues dans l’épisode culte The Trouble with Tribbles, diffusé en 1967.

Un écran de la passerelle affiche enfin un guerrier klingon, histoire de donner à Kirk et à son équipage une bonne raison de secouer le fauteuil du capitaine.

Les instructions sont disponibles sur papier et dans l’application LEGO Builder. Cette dernière permet de manipuler le modèle en 3D, de zoomer sur les différentes étapes et de suivre l’avancement de la construction.

Le LEGO Icons Star Trek : pont de l’USS Enterprise NCC-1701 sera disponible dans les boutiques LEGO et sur le site de la marque à partir du 1er septembre. Avec ses nombreuses références et ses mécanismes interactifs, ce nouveau set vise clairement les Trekkies davantage que les jeunes recrues de Starfleet.