CarPlay ne se cantonne plus aux voitures. Les constructeurs américains Crest et Balise vont intégrer l’interface d’Apple à plusieurs de leurs bateaux, où elle permettra notamment d’afficher de véritables cartes nautiques grâce à l’application Savvy Navvy.

L’équipement sera proposé de série sur tous les bateaux Balise du millésime 2027, ainsi que sur les nouveaux Crest Conquest et Caribbean. Leur commercialisation doit débuter en septembre 2026. Android Auto sera également pris en charge.

Une fois l’iPhone connecté, le navigateur pourra retrouver sur l’écran de bord les itinéraires préparés auparavant dans Savvy Navvy. L’application rassemble les cartes nautiques, le calcul intelligent des trajets, le suivi GPS, les prévisions météorologiques et les données relatives aux marées. Trois modes d’affichage sont proposés : jour, nuit et satellite.

L’expérience se veut comparable à celle d’un système de navigation automobile. « Préparez votre trajet depuis votre canapé, montez à bord et il est déjà disponible à la barre », résume Jelte Liebrand, fondateur de Savvy Navvy et ancien ingénieur logiciel chez Google. Les autres applications compatibles avec CarPlay, comme Musique, Messages ou Téléphone, restent accessibles depuis le même écran.

Une application maritime dans CarPlay

Contrairement à ce que l’annonce pourrait laisser penser, Apple n’a pas développé une version maritime de CarPlay. C’est Savvy Navvy qui a adapté son application nautique à l’interface existante. Le logiciel fonctionnerait ainsi avec n’importe quel écran compatible avec CarPlay ou Android Auto, et pas uniquement avec les modèles de Crest et Balise.

L’intégration en usine constitue néanmoins une première dans l’industrie nautique. Savvy Navvy avait déjà commencé à fournir ses cartes à certains constructeurs, notamment pour les bateaux électriques d’Arc, mais celles-ci étaient directement intégrées au système propriétaire du fabricant.

Cette nouvelle approche pourrait intéresser une industrie encore largement dépendante de combinés GPS spécialisés, souvent coûteux et parfois moins intuitifs que les applications mobiles. CarPlay apporte ici une interface familière, une synchronisation immédiate avec le téléphone et des applications mises à jour indépendamment du matériel du bateau.

Savvy Navvy revendique plus de trois millions de téléchargements dans une centaine de pays. Les acheteurs d’un Crest ou d’un Balise compatible recevront également un accès à son offre Premium, même si la durée de cet avantage n’est pas encore précisée.

Cette arrivée en mer demeure toutefois modeste : elle concerne pour le moment quelques gammes de pontons de loisir principalement destinées au marché américain. Elle montre néanmoins que CarPlay peut progressivement devenir autre chose qu’un simple écran déporté pour automobile.