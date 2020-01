Rejoindre les Alpes pour essayer la gamme hybride Porsche, on a connu pire pour occuper deux belles journées. Surtout que chez Porsche, hybride rime avec performance ; nous avons pris le volant du Cayenne Turbo S E-hybrid et de la Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo, avec chacun pas moins de 680 chevaux ! Vive l’hybride. Et comme si ça ne suffisait pas, nous avons pu pousser à fond la pédale d’accélérateur sur la piste d’un aérodrome… Et même faire quelques figures sur la glace !

Le saviez-vous ? Le premier véhicule hybride au monde était une Porsche et cela ne date pas de quelques années mais de 1900 ! C’était le Lohner-Porsche Semper Vivus et il disposait d’un moteur électrique dans chaque roue en plus du moteur thermique. Bon, l’ensemble pesait presque 1 tonne dont 450kg de batterie, mais tout de même… 1900 !! Ensuite il a fallu attendre 107 ans pour découvrir le Cayenne Hybride Concept, puis la 911 GT3 R Hybride en 2010. Les premiers véhicules hybrides « de série » de la marque seront es Panamera et Cayenne en 2010. Puis viendront les premiers PHEV (hybrides rechargeables) E-Hybrid en 2013… Avant la gamme actuelle dite de deuxième génération. Un dernier mot pour rappeler que les technologies hybrides des Porsche de route sont nées sur la piste, grâce aux avancées réalisées en Endurance par la 919 Hybrid qui a gagné les 24 Heures du Mans 3 fois de suite entre 2014 et 2016.

Aujourd’hui l’hybride représente 25% des ventes Porsche en France et plus de 80% des ventes de Panamera et 62% des ventes de Cayenne. Et cela va encore s’accentuer concernant le Cayenne qui est arrivé plus tard en 2019, donc en 2020 sa part d’hybride devrait dépasser les 85% ! C’est d’ailleurs avec le Cayenne Turbo S E-Hybrid que nous commençons notre balade depuis Chambéry en direction du Lac du Bourget. Nous rallierons notre première courte étape en mode électrique uniquement. De la ville, mais aussi de l’autoroute que l’on peut parcourir en full électrique car le mode E-POWER autorise une vitesse max de 135km/h sans recourir au thermique. A ce rythme on ne fera pas beaucoup de km, mais c’est possible. L’autonomie électrique est donnée pour 44km en cycle WLTP et nous avons en tout cas fait plus de 35 kilomètres « en vrai ».

Nous rejoignons ensuite le Lac d’Annecy sous un ciel bleu magnifique et cette fois nous roulons en mode mixte pour profiter du doux son du V8 biturbo et de tous les chevaux qui vont avec. 550 chevaux pour le V8 et 130ch pour le moteur électrique. 680ch en tout, rien que ça. Les reprises sont évidemment fulgurantes et rien n’est alors plus grisant d’une insertion sur la voie rapide… A consommer avec modération. D’autant que l’on va passer un bon moment derrière un convoi exceptionnel impossible à doubler même avec toute cette puissance. Frustrant ! Heureusement nous approchons de Albertville et de son aérodrome privatisé pour notre plus grand plaisir.

Nous quittons momentanément notre Cayenne pour une Panamera dotée du même moteur pour nous rendre sur la piste de décollage. Celle-ci mesure 800m de long et nous allons en utiliser 600 pour accélérer et 200 pour freiner. C’est l’heure du show. Nous nous positionnons à l’extrémité de la piste pour préparer la machine : mode SPORT PLUS enclenché, boite de vitesse en mode SPORT. Il ne reste plus qu’à appuyer à fond sur la pédale de frein avant d’écraser l’accélérateur pour enclencher le LAUNCH CONTROL : le régime monte à 5000 tours et en enlevant vivement le pied du frein nous sommes littéralement catapultés par la puissance des moteurs et les 4 roues motrices. Le choc est aussi violent d’un départ Ludicrous en Tesla Model S. Même en s’y attendant, les vertèbres en prennent un coup ! En 3,3 secondes on a dépassé les 100km/h. C’est à peu près le temps nécessaire pour se rendre compte qu’on a décollé et hurler OH MON DIEU. 8 secondes plus tard, on dépasse les 200km/h. Cela a pris 11 secondes. On atteint alors notre vitesse max de 219km/h en +/- 600 mètres. Et l’instructeur donne le signal du freinage. Les gros disques de frein vert fluo arrêtent les 2,5 tonnes de l’engin en 150 mètres. Une autre sacrée performance.

Nous retrouvons notre Cayenne pour filer vers Méribel en se disant que notre SUV fait presque la même chose que la Panamera a quelques dixièmes prêts. De sacrés engins. Après une nuit bien méritée, nous prenons place à bord de la Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Un nom très long pour une voiture très cool. Un de mes breaks préféré à coup sûr. Cette carrosserie va à ravir à la Panamera et avec sa couleur CRAIE – un gris bizarre magnifique et très à la mode – elle fait se retourner de nombreuses têtes. Le bruit du moteur doit aider aussi. Et nous voilà en route direction Tignes et son circuit de glace.

Same player shoot again. Enfin pas tout de suite. D’abord, nos instructeurs nous embarquent pour une virée tout en glisse sur le circuit. La glace est très vive (glissante) et les voitures ne sont équipées que de pneus hiver normaux. Il serait trop ambitieux de vouloir rouler nous même sur la piste dans ces conditions, alors on profite de la balade tout en travers. On sent beaucoup le poids des véhicules mais la rage du V8 dans les reprises fait plaisir à entendre. Après quelques tours à sensation, c’est à nous de prendre le volant, mais sur une zone plus sûre : l’aire plane. On essaie de faire glisser nos véhicules en en gardant le contrôle avec l’aide d’un instructeur et on mesure alors la difficulté de l’exercice. Nous sommes tous bien meilleur sur l’exercice du dont, ou plutôt de la toupie, où l’on braque à fond le volant avant de mettre du gaz ; de la glace et 4 roues motrices font une excellente toupie, sachez-le !

On termine bientôt notre périple en quittant les stations de ski pour Chambéry, la Panamera enroule les virages de montagne avec une aisance insoupçonnée grâce à ses 4 roues directrices avant de rejoindre l’autoroute où nous profiterons des nombreuses aides à la conduite pour nous simplifier le voyage. On dormira bien ce soir. En faisant de beaux rêves…

Merci Porsche, l’hybride peut être cool. Très cool.

