La marque aux casquettes sport et lifestyle connu mondialement, si ce n’est intergallactiquement, fête cette année ses 100 ans d’existence. Depuis la création de chapeaux type « Gatsby » durant les années 20, à l’invention de la casquette New Era 59FIFTY Fitted dans les années 50, la marque n’a cessé d’habiller les plus grands sportifs mais également des stars de cinéma ou de musique. A cette occasion, New Era proposera plusieurs collections inédites.

Un peu d’histoire…. New Era c’est quoi ? C’est tout d’abord Ehrhardt Koch qui, en 1920, voit une opportunité de réinventer le processus de fabrication et la qualité des couvre-chefs de l’époque. Muni de ses idées, il va alors emprunter de l’argent à sa sœur et ex-collègue pour lancer la E. Koch Company. Son premier succès sera la casquette type « Gatsby » qu’il produira à plus de 60 000 exemplaires la première année, en 1921. C’est en 1922 que la compagnie devient alors New Era Cap Co.

En 1934 New Era réalisera sa première casquette de baseball pour les Cleveland Indians après que le fils d’Ehrhardt Koch, Harold, ait remarqué que la demande de casquettes s’estompait et que le baseball gagnait en popularité. Et c’est en 1954 qu’Harold Koch dessinera le grand classique de la marque, la casquette 59FIFTY donnant aux casquettes dont l’allure uniforme quand elles sont alignées est similaire à un alignement de militaires.

Fort de son succès, New Era produira à partir de 1980, des couvre-chefs pour les sports universitaires, la ligue AAA, les ligues internationales de Baseball, la National Football League, et commença à vendre des casquettes aux fans de sports. En 1993 la société devient distributeur exclusif des casquettes portées sur les terrains de la Ligue Majeur de Baseball. Et c’est en 1996 que la marque entre de plein pied dans la jetset, grâce à Spike Lee, avec un couvre-chef tendance et customisé basé sur l’iconique casquette rouge des Yankees, lors de la toute première collaboration avec une star. Le nouveau logo de la marque New Era apparait un an après.

Aujourd’hui, New Era c’est plus de 6000 partenaires commerciaux à travers le monde, plus de 500 licences pour produire ses couvre-chefs, 142 casquettes par minute vendues grâce à ses « seulement » 1230 employés dans le monde. New Era c’est neuf styles de casquettes différentes avec 59FIFTY, LOW PROFILE 59FIFTY, 9FIFTY, 39THIRTY, 9TWENTY, 9FORTY, CASUAL CLASSIC, WOMEN’S 9TWENTY et WOMEN’S 9FORTY. La plus iconique des collections, la 59FIFTY, nécessite 22 paires de mains pour la réaliser !

Aujourd’hui la compagnie appartient toujours à la famille, et c’est l’arrière-petit-fils Chris Koch, actuel président et PDG de New Era Cap qui en a les commandes : « Faisant parti de la quatrième génération des propriétaires de la marque, c’est un grand honneur de célébrer les 100 ans de New Era et de son héritage lancé par mon arrière-grand-père Ehrhardt Koch. Avec des débuts modestes à Buffalo, NY, où nous pouvons fièrement dire que notre siège s’y situe encore, notre entreprise a évolué, passant d’une petite entreprise de chapeaux à l’une des premières marques mondiales de vêtements et d’accessoires. Nous sommes extrêmement fiers de notre héritage et ravis du dynamisme dont nous jouissons au moment de nous engager dans nos 100 prochaines années ».

À cette occasion, New Era lancera tout au long de l’année 2020, plusieurs collections spécifiques présentant de nouveaux designs, des produits issus de collaborations et diverses rééditions des classiques de la marque en matière de casquettes et vêtements. Les prochaines collections débuteront les hostilités et marqueront le futur de la marque, avec des partenariats internationaux avec des marques de mode de grand renom telles que Helmut Lang, YohjiYamamoto, Levi’s et Havaianas, mais également l’artiste visuel Daniel Arsham, la marque de mobilier contemporain Modernica ou la marque de montres Casio G-SHOCK, ainsi que le premier produit de la marque issu d’une économie circulaire en collaboration avec Pentatonic.

New Era s’associera également au Musée d’Histoire de Buffalo afin de présenter la première exposition de la marque. Inaugurée à Buffalo, NY à la fin de l’automne 2020, Cette exposition inédite présentera des artefacts provenant des archives de la marque, exposera plus de 150 pièces retraçant ses 100 ans d’histoire, allant des premiers chapeaux Gatsby jusqu’à la première collection internationale de vêtements en passant par la première casquette de baseball portée sur un terrain. L’exposition sera gratuite et ouverte au public.