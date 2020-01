Grand nom de l’électronique grand public, Xiaomi est connu et reconnu pour avoir un catalogue de produits assez gigantesque. On les connait ici surtout pour ses smartphones ou ses trottinettes mais d’autres produits, comme ce vidéoprojecteur Mi Smart Compact Projector, compact certes mais qui a tout d’un grand.

Le Mi Smart Compact Projector, de son petit nom, est un vidéoprojecteur aux formes peu habituelles. Un cabe de 11,5 x 15 x 15 cm pour 1,77 kg qui embarque un DLP Full HD à led qui fournit tout de même près de 500 lumens, ce qui n’est pas rien pour un format aussi compact.

Capable d’afficher une image allant de 60 à 120 pouces (152 et 304 cm) avec un ratio de 1,2:1, le Mi Smart tourne sous Android TV 9.0 pour vous permettre d’installer vos applications préférées du Google Play Store comme YouTube Molotov TV, myCanal, Plex pour regarder la télévision ou vos films, tout comme Netflix ou Amazon Prime Video pour vos séries. Vous aurez largement la place puisque 16Go sont disponibles dans l’appareil.

Côté connectique, le Mi Smart vous propose une entrée HDMI, un port USB, une sortie casque, mais également du Wi-Fi et du Bluetooth qui vous permettra de le connecter à une enceinte portable pur un son de meilleure qualité. Coté son, sachez que le Mi Smart intègre deux haut-parleurs de 2 x 5W et prend en charge les codecs audio Dolby Digital et DTS-HD.

Le Mi Smart Compact Projector est disponible dès aujourd’hui chez FNAC/DARTY au prix de 599,99€, avec une remise exceptionnelle de 100€ pour le lancement, soit un prix de 499,99€ jusqu’au 10 février 2020