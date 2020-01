Les fans de Manchester United (l’un des stades de football les plus emblématiques) et les fans LEGO peuvent désormais construire le stade Old Trafford, brique par brique. Il faudra tout de même un peu de temps pour assembler ce modèle LEGO Creator Expert de 3 898 pièces…

Conçu spécialement pour les fans, ce modèle LEGO du stade Old Trafford affiche une attention aux détails absolument remarquable. La réplique à l’échelle 1:600 arbore des détails authentiques, dont la statut de « The United Trinity » et l’horloge de Munich commémorative.

Les instructions de montage comprennent des informations sur le stade, son héritage et son histoire très riches, ainsi que sur les concepteurs ayant donné vie à l’ensemble.

Le lancement en avant-première est prévu le 16 janvier 2020, date à laquelle le modèle de 18,5 cm de haut, 47 cm de long et 39 cm de large, sera disponible directement dans les LEGO Stores et sur le site www.LEGO.com/Old-Trafford exclusivement pour les membres VIP LEGO.

L’ensemble sera disponible à tous dès le 1er février 2020, pour le 110ème anniversaire du stade. Comptez 269,99€