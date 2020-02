A l’occasion de la remise des Oscars à Hollywood, nous avons été convié à une séance de cinéma au Gaumont Pathé Beaugrenelle pour y voir le superbe « Le Mans 66 » doublement récompensé à Los Angeles, événement plutôt rare pour un film centré sur l’automobile. Cette année, un nombre conséquent de films nominés ont exploité la puissance des technologies Dolby Atmos et Dolby Vision pour immerger le public au cœur de leurs histoires.

Une séance de cinéma ? Oui, mais du du cinéma 3.0 ! L’occasion de découvrir une salle équipée de la puissance des technologies Dolby Atmos et Dolby Vision pour une immersion inégalée.

Les concepteurs et architectes du Pathé Beaugrenelle ont voulu marquer les spectateurs avant de pénétrer dans la salle Dolby Cinema*. Il faut déjà descendre profondément dans les entrailles du complexe depuis un interminable escalator. Puis suivre un couloir audiovisuel immersif tendu de noir et bordé d’éclairage indirect bleuté, et de moins en moins éclairé pour une véritable transition entre le monde réel et celui que les spectateurs s’apprêtent à vivre. Le logo Dolby est bien entendu omni-présent…

Puis on pénètre enfin dans la salle. La salle ? La taille et le volume font plus penser à un hall de gare tant elle est spatieuse. Spatieuse et très cosy, voire intime malgré sa taille. Elle est en effet équipé de très larges fauteuils en (simili) cuir qui font plus penser ceux des Business Class des avions long courriers.

Il ne reste plus qu’à s’asseoir, puis agir sur l’interrupteur permettant d’incliner le dossier et de remonter le repose-pieds pour un confort inégalé. A noter que l’espace entre chaque rangée est beaucoup plus large que dans une salle classique. Ici, tout est fait pour le confort et non pas pour remplir la salle au maximum.. Business Class vous dis-je…

Extinction totale des lumières, et début de la séance. Si les premières images sont assez calmes, on apprécie la qualité de celles-ci : une luminosité et un contraste inégalés (respectivement x2 et x500 !) pour des couleurs très vives et réalistes. Merci au double projecteur laser modulaire 4K…



Quant au son… Whooooo ! Imaginez-vous à bord d’une Ford GT40 conçue par Carroll Shelby et pilotée par le génial Ken Miles, lancée à + de 300km/h dans la ligne droite des Hunaudières ! Ca hurle, on sent presque les vapeurs d’huile chaude et les plaquettes de freins chauffées à rouge.

On prend une claque à chaque dépassement, c’est inouï ! Une immersion absolument unique. Du jamais vu, jamais ressenti ni vécu auparavant dans une salle de cinéma. On en ressort chamboulé, heureux et on n’a pas vu passer les 2h30 du film… !

Assister à une séance Dolby Cinema, c’est assurément vivre une expérience cinéma unique !



*Dolby Cinema est un concept de cinéma créé par Dolby Laboratories qui combine des technologies propres à Dolby, Dolby Vision (image) et Dolby Atmos (son), associées à un design et confort plus recherchés qu’une salle classique

