3 ans de R&D, haut parleur tri coaxial, 118dB, 33 cm de diamètre, 18kg, 1600W RMS, THE PEARL de Cabasse concentre toute l’expertise et la technologie de la marque dans une enceinte active haute-définition multiroom avec système intégré de calibration automatique, pour des performances phénoménales et un design simplement magnifique.

Cabasse est bien connu pour ses haut-parleurs coaxiaux sphériques, dont la prodigieuse « La Sphère » qui coûte la bagatelle de 230 000€ (quand on aime…) . La marque bretonne a réalisé une version beaucoup plus compacte et abordable nommée THE PEARL, et présentée au Paris Audio Vidéo Show 2018.

THE PEARL aura tout de même demandé trois années de recherches et de développement aux ingénieurs de Cabasse. Cette enceinte connectée active « haute définition » de 32 centimètres de diamètre concentre toute l’expertise et la technologie de la mythique Sphère, dans une enceinte active compacte, sphérique et ceinte d’anneaux chromés

THE PEARL fait un peu penser au Phantom de Devialet (que Cabasse a par ailleurs largement aidé à developper…). Elle est le premier haut-parleur triaxial de la marque. A l’avant se trouve un haut-parleur coaxial 2 voies de 13 cm de diamètre, en fibres de carbone tressées, et un tweeter central tweeter à dôme souple (une première pour la marque). Ces deux sections médium et aiguë sont pilotées par deux amplificateurs intégrés de 300 W.

A l’arrière est situé un nouveau woofer de 25 cm à membrane en carbone tressé, dont le débattement peut peut dépasser 30mm (!) et piloté par un amplificateur numérique de 1000W efficaces !

Avec 1600W, THE PEARL est en mesure de produire un volume sonore très élevé, jusqu’à 120 dB environ… Impossible d’écouter ce niveau en dehors d’un (très) grand auditorium !

Mais le plus remarquable de enceinte à la technologie tri-axiale est la diffusion d’une acoustique exceptionnelle, fine et équilibrée, capable de répondre aux attentes des audiophiles les plus exigeants, et de provoquer une véritable émotion.

Les timbres sont bien respectés, notamment dans le médium et l’aigu. Le grave reste quant à lui à sa place, sans aucun excès malgré la taille du woofer, qui ne partage pas le même volume d’air que le haut parleur avant.

Pour que l’immersion sonore soit parfaite, comme dans un auditorium, les ingénieurs de Cabasse ont équipé cette enceinte exceptionnelle d’un système de calibration automatique (CRCS) avec un micro intégré à la technologie brevetée (équivalent à celui de la Sphère).

Pour l’avoir écoutée avec différentes sources et styles de musique, je confirme que les performances sont phénoménales avec un grave incroyable, mais jamais excessif malgré une plage de fréquences de 14 à 27 000Hz.

Et pour un rendu toujours plus exceptionnel, il est possible de créer un système stéréo aux performances incomparables avec deux enceintes THE PEARL très simplement en Wifi et sans boitier additionnel, pour l’écoute des sources dématérialisées, mais aussi d’un téléviseur, d’un lecteur CD, voire d’une combinaison platine et préampli phono pour l’écoute des vinyles à travers ses entrées optiques et analogiques. Facilement intégrables sur pieds, supports muraux ou posés, deux PEARLs offriront à toutes les musiques et films la précision d’un système audio stéréo haut de gamme.

Pour un usage simplifié, THE PEARL est également doté d’un contrôleur connecté aux finitions raffinées et au design épuré et ergonomique. Plus besoin de recourir à l’application, cette télécommande connectée en Bluetooth, et qui tient au creux de la main, permet de piloter facilement l’appareil : gestion du volume par rotation de la bague, choix des entrées, play et pause, sélection d’une radio ou d’un morceau de musique favori parmi les presets et programmation personnalisée grâce à l’application.

Bien entendu, cette enceinte d’exception a un prix : 2 790€. L’idéal étant d’en posséder une paire en stéréo…

Livrée dans une grande boite carrée, THE PEARL n’est pas des plus faciles à déballer, mais elle est très bien protégée.

