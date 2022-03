Les fans de foot vont être ravi, voilà que l’un des stades de foot les plus connus au monde se retrouve en petite brique Lego. Un magnifique bâtiment qui vient compléter une gamme comprenant déjà le Old Trafford du Manchester United et le Camp Nou du FC Barcelone.

Après un club anglais, puis le rival le plus coriace de Madrid, voici que le Real se voit auréolé par Lego d’une réplique de son stade en petites briques. Un joli cadeau à l’occasion du 120e anniversaire du club et du 75e anniversaire de son stade iconique. Cette réplique ravira les collectionneurs et les fans du Real Madrid et des constructions LEGO.

Une réplique composée de 5876 pièces et d’une taille conséquente (Dimensions : 14 x 44 x 38 cm) qui n’est pas uniquement statique mais qui propose une expérience interactive et immersive grâce à de nombreux détails tels qu’on a déjà vu chez Lego dans d’autres sets, et qui en font une reproduction authentique du stade, de près comme de loin. Pour pouvez soulever le toi et ouvrir le stade en deux pour profiter de tous les détails internes : le terrain avec ces célèbres motifs sur la pelouse, les quatre tours du stade, les cages, les tunnels d’accès, les abris de touche, le tableau d’affichage du score, les bandeaux, les stickers, les escaliers, les visuels iconiques du Real Madrid et bien plus encore.

Le modèle LEGO® Real Madrid Santiago Bernabéu Stadium sera disponible dans les boutiques LEGO, sur www.lego.com/Real-Madrid et dans les boutiques du Real Madrid à partir du 1er mars 2022 au prix de vente conseillé de 349,99 €.

