Depuis 2013 et l’émergence de la musique dématérialisée Haute Résolution, Cabasse s’est positionné en leader de la conception d’enceintes connectées haut de gamme. Mais la marque est une référence de la HIFi made in France depuis 70 ans… A l’occasion de cet anniversaire, Cabasse propose non pas une, mais bien deux nouvelles références dans sa collection THE PEARL.

The PEARL PELEGRINA est sans aucun doute le fleuron de de sa gamme d’enceintes connectées. Elle propose une expérience d’écoute exceptionnelle : précision, pureté et capacité dynamique hors-norme. Son nom fait référence à une perle rare de 55 carats découverte en 1913 et surnommée « l’Incomparable ».

The PEARL PELEGRINA se voit équipée du meilleur des technologies Cabasse :

Son fameux tri-coaxial – aigu, medium et bas medium : le TCA qui est présent dans le système La Sphère et Baltic V

Des technologies au service d’un concept compact : sphère de seulement 42cm de diamètre capable du plus haut niveau de performance

L’aboutissement de la recherche Cabasse sur le traitement du signal depuis plus de 20 ans

Des technologies de streaming évolutives grâce au logiciel embarqué

La calibration CRCS (automatic room correction system), c’est-à-dire la présence d’un micro intégré à l’enceinte afin que le son soit optimisé en fonction de la pièce d’écoute

The PEARL PELEGRINA embarque aussi le meilleur du son Haute Résolution :

Une capacité dynamique extrême avec un nouveau haut-parleur brevetée 30 cm HELD alimenté par 1850 watts RMS. Ainsi ce sont 4 amplifications séparées qui totalisent 3700 watts RMS pour la 1ère enceinte connectée quadri-coaxiale du catalogue Cabasse.

Une précision /fidélité des timbres ultime : grâce au TCA (Tri Coaxial aramide) présent sur La Sphère, amélioré par la toute dernière évolution du DSP (Digital Signal process). Un rendu sonore exceptionnel pour vivre l’immersion totale au coeur du son, avec une très haute précision et pureté et une capacité dynamique impressionnante (134db = niveau sonore d’un avion au décollage). Toute la puissance et le réalisme d’un live dans son salon !

Chacune de ces enceintes d’exception mesure près d’1,30 mètre de hauteur, et 48 cm de diamètre pour la sphère et le socle pour un poids de 45 kg.

Comptez 25 000 € la Paire – en noir métallisé ou blanc nacré

Caractéristiques techiques :

134 dB stereo

10 – 27 000 Hz

Bas-Medium| Medium / Tweeter TCA

Woofer 30 cm HELD

Amplification

Aigu : 300 W RMS / 520 W crête

Medium : 300 W RMS / 520 W crête

Bas-medium : 1250 W RMS / 2500 W crête

Grave : 1850 W RMS / 3700 W crête

Connectivité

Ethernet – WiFi – Bluetooth – USB

Optique SPDIF – Analogue RCA Entrée analogique SYMETRIQUE

Formats audio

MP3 – AAC -WMA – AIFF – FLAC – ALAC – Ogg – vorbis – DSD 64/128 – WMA lossless

Formats Audio jusqu’à 24 / 192

768kHz / 32 bits DAC

Calibration automatique

DAC 768 kHz / 32 bits

Multiroom Haute Résolution

