Conscient de l’exigence des grand sportifs comme des amateurs, New Era vient de sortir une nouvelle gamme de vêtements et casquettes, conçu dans un tissus résistant anti-déchirure, appelée Tech Series. Un gamme alliant confort optimal et résistance maximum

Marque emblématique des ligues américaines de sport, comme la ligue de base-ball, New Era s’est fait une place en or en équipant toutes les équipes, grâce surtout à leur modèle de casque célèbre depuis la création de la marque, la 9FORTY.

Faire des vêtements et casquettes pour les grandes équipes, c’est bien, mais leur proposer un matériau ultra-résistant, vu les contraintes exigées par la discipline sportive, c’est encore mieux! Mais pour cela il fallait créer un tissus à toute épreuve, et New Era l’a fait avec sa gamme Tech Series.

L’innovation vient du tissus en lui même, un tissu résistant anti-déchirure, à la fois léger et étanche, qui assure un confort optimal pour les sportifs, professionnels ou amateurs. La gamme Tech Series propose des casquettes dans des tons subtils du gris de base. Brodé en relief à l’avant, on retrouve le logo de 3 équipes de la Major League Baseball (MLB): les Red Sox de Boston, les Dodgers de Los Angeles et les Yankees de New York. Deux modèle de casquette New Era profite de cette nouvelle technologie vestimentaire, la 9FORTY et la 9FIFTY. L’emblématique 9FORTY profite en plus d’une nouvelle boucle d’attache rapide à l’arrière pour un ajustement facile ainsi qu’un bon maintien.

Mais New Era ne s’est pas limité aux casquettes puisque la gamme Tech Series propose également des vêtements d’inspiration technique, sous licence de la MLB et la NFL (National Football League). Vous aurez le choix entre le tee-shirt jacquard surdimensionné ou le coupe-vent demi-zippé, fabriqués dans un tissu durable anti-déchirure qui tient compte également des conditions météorologiques changeantes de la saison.

Vous pouvez vous procurer la collection New Era Tech Series sur neweracap.eu et auprès de certains commerçants.

Partager : Tweet