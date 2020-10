They are back ! Nos amis de Awake (dont Nghia, le créateur de w3sh) reviennent avec AWAKE .01 « made form trash ». IL aura fallu 18 mois de recherche et de développement afin de mettre au point le matériau à faible impact environnemental le plus abouti de l’industrie horlogère.

Awake ? Mais oui, souvenez-vous : ce sont eux qui se sont mobilisés afin de produire cette montre Awake G7 qui fût offerte aux délégations venues discuter à Biarritz de la pollution des océans.

Le credo de Awake ? Répondre aux attentes les plus élevées en termes de performances et de style, sans endommager la planète.

AWAKE .01 est également une montre particulièrement légère avec 29 grammes !

La course contre le poids est une obsession chez Awake dont l’objectif premier est de réduire leur empreinte carbone. Cette extrême légèreté rend la AWAKE .01 particulièrement confortable au poignet, tout en limitant son impact sur l’environnement.



Mais AWAKE .01 est également autonome puisque alimentée par la lumière naturelle, elle se recharge automatiquement sur votre poignet pour une autonomie infinie. Pas d’électricité. Pas de piles à changer. Zéro déchet.

Le mouvement solaire ? Il est fabriqué au Japon !

Awake a mis au point un nouveau matériau fabriqué à partir de filets de pêche et transformé en une nouvelle ressource, ultra légère et hautement durable : RE:FN-S1®.

Il en résulte une qualité, une texture et une résistance inégalées. La combinaison parfaite du design et de la performance.

Le bracelet n’est pas en reste : fabriqué en biopolymère à partit de ricin, une plante naturelle aux origines tropicales, dans le respect du commerce équitable.

Enfin, le packaging ne pouvait démentir cette démarche éco-responsable et se voit réalisé dans un matériau naturel (la fibre de canne à sucre), qui disparaîtra ainsi sans laisser de traces.

Comptez 280 €

Partager : Tweet