Cabasse donne une nouvelle dimension à ses enceintes HiFi avec The PEARL SUB, le 1er caisson de basses actif connecté 2.1 capable d’apporter un maximum de dynamique, avec des basses profondes, un son optimisé pour chaque enceinte (technologie DEAP), une correction de salle digne d’un auditorium et du streaming haute résolution, adapté à ses enceintes iO3, Riga 2 et Baltic 5 !

Après deux années successives d’innovation sur le marché des enceintes connectées HiFi haute résolution : THE PEARL & THE PEARL AKOYA, Cabasse dévoile son nouveau caisson de basse connecté actif 2.1 : THE PEARL SUB.

Ce caisson de basses intègre un woofer de 25 cm avec une excursion linéaire jusqu’à 30 mm, alimenté par 2000 watts crête pour un niveau de basse profond. De quoi offrir un rendu acoustique spectaculaire avec une dynamique de grave exceptionnelle. Ajoutez à cela l’amplification des satellites (2×300 W), alors vous obtenez une puissance de « feu » suffisante pour alimenter les enceintes iO3, Riga 2 et même Baltic 5.

THE PEARL SUB est doté de la connectivité Bluetooth et Wifi, il s’intègre parfaitement au système multi room StreamCONTROL Cabasse et permet la lecture de tous types de fichiers audios : du MP3, AAC, WMA aux fichiers à ultra-haute définition AIFF, FLAC, ALAC, qu’ils soient stockés sur des disques durs ou des ordinateurs, qu’ils soient « streamés » depuis des radios internet ou des services de musique en ligne (Qobuz, Deezer, Spotify, Napster, Tidal…). Contrôlable à la voix, THE PEARL SUB est compatible avec l’assistant vocal Google Assistant.

A l’arrière du Sub, 4 borniers en carbone permettent d’alimenter des enceintes avec une puissance maximale de 300 watts en nominal. Coté connectique, THE PEARL SUB dispose d’entrées/sorties Optique/ RCA Analogique / Ethernet / USB.

Caractéristiques techniques

100 dB mono 112 dB peak, 14 – 180 Hz

Woofer 25 cm HELD

Amplification : canal gauche : 300 W RMS / 600 W crête, canal droit : 300 W RMS / 600 W crête, grave : 1000 W RMS / 2000 W crête

Ethernet – WiFi – Bluetooth – USB

Optique SPDIF – Analogue RCA

MP3 – AAC -WMA – AIFF – FLAC – ALAC

Calibration automatique

DAC 768 kHz / 32 bits

Multiroom Haute Résolution

338 x 320 x 368 mm

20 kg

Noir mat / Blanc mat

Les 3 enceintes lifestyle Cabasse sortiront en finition mate avec de nouveaux pieds.`

BALTIC 5 : Seul satellite à 3-voies coaxiales au monde, Baltic 5 présente depuis sa création des propriétés acoustiques et musicales uniques, au plus proche de l’idéal du point source. Cette cinquième version relookée, est équipée d’un haut-parleur triaxial TCA qui formera une portion de sphère pulsante encore plus performante et polyvalente. Baltic 5 est fabriquée chez Cabasse dans ses ateliers en Bretagne.

: Seul satellite à 3-voies coaxiales au monde, Baltic 5 présente depuis sa création des propriétés acoustiques et musicales uniques, au plus proche de l’idéal du point source. Cette cinquième version relookée, est équipée d’un haut-parleur triaxial TCA qui formera une portion de sphère pulsante encore plus performante et polyvalente. Baltic 5 est fabriquée chez Cabasse dans ses ateliers en Bretagne. RIGA 2 : Disponible en finition noir mat ou chêne, Riga est un satellite ultra-compact équipé d’un haut-parleur coaxial de 17 cm serti dans une sphère deux fois plus petite que celle de son aînée, la Baltic. Le haut-parleur BC 17 satisfera pleinement les exigences acoustiques des passionnés de musique et de cinéma et séduira esthétiquement par sa discrétion et son élégance. Riga 2 est fabriquée chez Cabasse dans ses ateliers en Bretagne.

: Disponible en finition noir mat ou chêne, Riga est un satellite ultra-compact équipé d’un haut-parleur coaxial de 17 cm serti dans une sphère deux fois plus petite que celle de son aînée, la Baltic. Le haut-parleur BC 17 satisfera pleinement les exigences acoustiques des passionnés de musique et de cinéma et séduira esthétiquement par sa discrétion et son élégance. Riga 2 est fabriquée chez Cabasse dans ses ateliers en Bretagne. IO3 : Best-seller de la marque, cette enceinte lifestyle, très compacte et puissante, bénéficie d’un nouveau design avec logo Cabasse apparent et un anneau Silver ou black Chromium pour une intégration décorative dans tous les intérieurs. Parmi les autres nouveautés, un nouveau système de fixation pour une installation murale optimisée, un socle plus pratique à liaison magnétique permettant d’orienter les satellites dans toutes les positions et une grille en métal perforé pour plus transparence et une meilleure réponse dans les hautes fréquences.

SUB PEARL + Io 3 base : à partir de 3790 €, SUB PEARL + Riga 2 : à partir de 6890 € €, SUB PEARL+BALTIC 5 : à partir de 9990 €, dès le mois de décembre.

