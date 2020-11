REKT est une marque française lancée il y a quelques années par des passionnés de jeux vidéos qui cherchaient à concevoir leur idée du siège de gaming parfait. Arès quelques modèles réussis mais tout de même très typés gamer, voilà que la marque arrive avec un siège, toujours de gaming, mais plus sobre et élégant et moins marqué gaming, l’ULTIM8.

Avec L’ULTIM8 (à prononcer Ultim’eight), REKT reprend les bases de leurs modèles déjà existants, à savoir des sièges de gamers confortables et résistants. Si le fond est le même, la forme change du tout au tout puisqu’ici nous avons un siège à l’allure sobre et élégante, loin des habituels coloris criards et matériaux sombres qui peuvent parfois paraitre froids. L’ULTIM8 possède assise et un dossier aux motifs matelassés, conçu avec des matériaux de grande qualité comme l’utilisation de tissu Elastron ayant la caractéristique de bénéficier d’un traitement hydrofuge. Une technologie, qui limite l’infiltration d’eau et d’humidité mais aussi l’incrustation de saletés, et permet ainsi un nettoyage plus facile. L’assise et le dossier sont décorés d’une surpiqure en forme de damier matelassé, et d’un tissu conçu de plusieurs fils de couleurs différentes pour obtenir un rendu chiné.

Pour le reste, roues, base étoile, rembourrage, tout a été pensé pour un confort et une durabilité maximum. Comme pour toute la gamme REKT, ce modèle ULTIM8 propose :

• Coussin appuie tête.

• Dossier avec mousse haute densité répartie uniformément 65kG/m3.

• Tissu premium Elastron®

• Dossier inclinable jusqu’à 180 degrés.

• Assise matelassée, ajustable jusqu’à 30°.

• Accoudoirs 4D.

• Coussin lombaire ajustable en hauteur

• Vérin Classe 4 supportant jusqu’à 150 Kg.

• Pied en aluminium ADC12 ultra résistant.

• 5 roues XXL de 75 mm de diamètre.

L’ULTIM8 est disponible à partir du 25 novembre 2020 sur rekt.fr au tarif de 349€, en six couleurs pour mieux s’adapter à votre intérieur.

Partager : Tweet