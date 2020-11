Cela fait des années maintenant que la marque aux petites briques de couleurs, LEGO, met en boite de beaux monuments en provenance de toute la planète. Ce coup-ci, LEGO est allé fort, très fort, en proposant non seulement un des plus beaux monuments que l’homme ait construit mais également le set comprenant le plus grand nombre de pièces! Le Colisée de Rome.

Attention poids lourd !! Faites de la place dans votre salon, ou mieux, trouvez-vous une salle dédiée à votre collection de LEGO, parce qu’il va vous en falloir pour ranger ce nouveau set sorti tout droit des têtes bien fournies des LEGO builders. Voici qu’ils nous proposent en cette fin d’année, un set gigantesque mais également comprenant le plus grand nombre de pièces qu’un set LEGO n’ait jamais comporté.

Ce magnifique morceau d’histoire n’est autre que le Colisée de Rome, un nouvel ensemble constitué de 9 036 pièces qui lui permet de battre ainsi le record du Millenium Falcon LEGO Star Wars qui, à l’époque, nous comblait avec ses 7541 pièces. Le Colisée a été conçu pour imiter au maximum l’architecture de l’amphithéâtre romain d’origine avec une multitude de détails les plus fidèles à la réalité qui vous permettra de revivre la construction de ce célèbre monument. Pour vous plonger dans l’histoire, ce modèle LEGO reproduit les trois âges distincts du Colisée, chacun d’eux agrémenté de colonnes doriques, ioniques et corinthiennes. Des colonnes fidèlement conçues sous forme de briques LEGO avec un maximum de créativité, comme, par exemple, des briques à volute décorative conçues à partir d’un élément de roller-skate LEGO recoloré et inversé pour un aspect authentique.

Soucieux du détail et de l’authenticité, ils sont allés jusqu’à reproduire les 80 « nervures » des gradins où se tenaient les spectateurs et les trois nuances de briques servant à reproduire les différentes colonnes du monument, à travers les âges. Encore plus loin et plus barré, la construction de ce set a été conçue de façon à suivre le même processus que l’original. Comme l’arène originale en bois du véritable Colisée construite dans les années 1990 qui a été le dernier élément bâti, il en va de même pour sa reproduction LEGO et se trouve être le dernier à être à placer sur le modèle.

Reposant sur une base ovale, il vous offrira une magnifique vue à 360 degrés quel que soit l’angle selon lequel vous l’admirerez, permettant ainsi de voir la façade sud du bâtiment, détruite au fil de plusieurs séismes et catastrophes naturelles, ou la façade nord, complète.

Le LEGO Colisée conçu par Rok Zgalin Kobe mesure plus de 27 cm de haut, 52 cm de large, et 59 cm de profondeur et sera commercialisé sur le site LEGO.com et dans les boutiques LEGO à partir du 27 novembre au prix conseillé de 499,99€.

