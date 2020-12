Vous cherchez une idée cadeau pour faire plaisir à vos proches sans vous ruiner? Beats vous propose les Beats Flex, un modèle d’écouteurs accessible à moins de 50€ mais annonçant tout de même la qualité audio que l’on connait chez la marque.

Beats est devenu une marque incontournable, quand on parle de casque audio. Et ce n’était pas gagné lorsqu’on repense à l’époque Dr. Dre. Il faut reconnaitre aujourd’hui que la qualité audio est là mais à un certain prix tout de même. D’où l’idée de Beats de sortir un modèle accessible à tous mais ne rognant pas sur la qualité, appelé les Flex.

Les Beats Flex sont des écouteurs sans fil qui reprennent la base des BeatsX connus pour leur côté pratique et leur souplesse, mais en les boostant de nettes améliorations. Coté design, les Flex sont des écouteurs reliés par un câble Flex-Form fabriqué en Nitinol, léger et à peine visible lorsqu’il est porté autour du cou, pour ne pas vous gêner. Garantis sans noeud, vous pourrez les enrouler et les enfoncer au fond de votre poche sans crainte. Coté ergonomie on trouve des commandes intégrées permettant de régler le volume, de gérer la musique, de prendre des appels ou d’activer l’assistant vocal.

A l’intérieur on trouve un tout nouveau transducteur multicouche breveté avec acoustique à double chambre et un micro amélioré. Des micro-aérations découpées au laser et l’angle optimisé du transducteur permettent de soulager la pression engendrées dans vos oreilles pour un portage long tout en gardant une excellente précision du son. Le tout est orchestré par la puce Apple W1, vu que la marque appartient à la pomme croquée. Gros avantage, au delà de la gestion du son, on profite de petites aspects hyper pratiques que l’on retrouve chez les produits audio Apple, tels que la pause automatique lorsqu’on retire les écouteurs des oreilles ou l’appairage facilité, juste en approchant les écouteurs de votre iPhone.

Coté connectique, le son est transmis grâce à la technologie Bluetooth classe 1, garantissant une portée d’écoute sans fil plus importante et des pertes de connexion moindres. Le micro intégré permet d’écouter et de réduire le bruit du vent afin d’améliorer les appels téléphoniques. Les Beats Flex possèdent également l’option de partage audio permettant de partager ce que vous écoutez avec une personne qui possède un casque ou des écouteurs Beats, mais également des AirPods. Ergonomie Apple oblige, il suffit d’approcher de votre appareil Apple la deuxième paire d’écouteurs ou le casque et la connexion se fait toute seule.

Coté autonomie, les Beats Flex permettent jusqu’à 12 heures d’écoute grâce à une nouvelle batterie. Grâce à la technologie Fast Fuel, il suffit de bancher le câble USB-C 10 minutes en charge pour obtenir 1,5 heure d’écoute supplémentaire. Oui oui vous avez bien entendu, Apple et Beats abandonnent le câble Lightning cher à la marque pour passer à l’USB-C. Un petit pas en avant.

Si vous n’avez pas d’iPhone mais un Android, vous avez la possibilité de télécharger l’app Beats sur le Google Play Store afin de profiter de fonctionnalités supplémentaires, comme le jumelage rapide, le niveau de la batterie de vos écouteurs et les mises à jour du programme interne.

Les Beats Flex sont proposés dans des emballages composés à 87% de matériaux à base de fibres de bois provient de sources recyclées ou de forêts éco-gérées. Vous aurez le choix entre quatre couleurs – Noir Beats, Jaune Yuzu, Gris cendré et Bleu ardent – Les versions Noir Beats et Jaune Yuzu sont disponibles dès à présent sur apple.com au prix de 49,95€. Quant aux versions Gris cendré et Bleu ardent, elles sortiront début 2021. A ce prix là et si vous voulez faire plaisir, n’hésitez pas!

