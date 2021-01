Il y a quelques semaines nous avons reçu deux accessoires très stylés de chez Einova pour recharger nos iPhones, Apple Watch et AirPods. Le premier s’appelle Power Bar et c’est un couteau suisse de la recharge pour iDevices. Le second est un chargeur sans-fil, avec un twist : il est en marbre !

POWER BAR

La Power Bar est une batterie de 10.000mAh dotée de 3 emplacements de charge sans fil : deux emplacements classique de 7.5W à la norme de recharge rapide Apple et un troisième, magnétique, de 5W pour Apple Watch. On peut donc y recharger simultanément deux smartphones et une Watch, ou 1 smartphone et des AirPods et une Watch… Les possibilités sont nombreuse et ce n’est pas tout : la prise USB C ne sert pas qu’à recharger la Power Bar, elle peut aussi alimenter un iPad ou même un ordi comme un MacBook Pro car elle délivre pas moins de 30W à la norme USB-IF… Couteau suisse !!

L’expérience commence dès l’ouverture de la boite : le packaging est incroyable. On sait tout de suite qu’on est face à un produit d’un certain prix et ça respire la qualité. Limite on ouvre un produit Apple, pour situer. Dans la boite, la Power Bar et deux tables tressés : un USB-C vers USB-C et un USB-C vers Lightning. De quoi parer à toutes les situations. On aurait aimer que le chargeur USB nécessaire à la charge de la Power Bar soit inclus, mais comme c’est la mode de retirer les chargeurs, bon, dommage. Il faudra choisir un bon chargeur (30W).

Il y a peu à dire sur son fonctionnement, c’est une batterie. Poser un iPhone dessus, il charge. 5 LEDs permettent de suivre la charge, l’état de la batterie et le fonctionnement des deux emplacements de recharge sans-fil en clignotant pendant la charge. Extraire le support Watch du bout des doigts n’est pas très facile, hormis cela, la Power Bar fonctionne très bien, en appoint sur sa batterie de 10.000mAh comme en filaire. Avec tout ce qu’elle sait faire et sa taille pas tout à fait discrète, on aurait aimer que la capacité soit plus importante. 20.000mAh et le produit était vraiment parfait. Le produit est bien fini, mais tout plastique brillant, et au vu du prix, une finition un peu plus premium aurait été appréciée. Oui car il faut que j’annonce le prix : 149 euros. Vous comprenez qu’à ce prix on s’attendait à avoir le chargeur secteur.

POWER STONE

Un chargeur sans-fil 10W en marbre, parce que, pourquoi pas ? Le poids de la boite ne pourra pas cacher bien longtemps que la pierre est bien véritable, du marbre noir pour l’exemplaire que nous avons reçu. Et ça fait son effet !! La pierre est parfaitement taillée, à la fois très matière brute et élégante. C’est assez surprenant. Et doux. Et froid. Il y a un petit effet magique à poser son smartphone sur la pierre et le voir charger. Contrairement à la POWER BAR, le chargeur USB est ici inclus.

C’est un vrai bel objet designed in Italy, le fournisseur de la pierre est italien lui-aussi, mais le marbre l’est-il ? En tout cas, c’est un coup de coeur. Disponible en rayon à 79 euros, il est compatible avec tous les appareils à la norme Qi.

