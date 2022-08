Les copains de AWAKE ont sorti la semaine dernière leur collab avec la NASA (ça fait drôle d’écrire ça !) et les 250 exemplaires en pré-commande sont tous déjà réservés ! Cela dit, c’est pas une excuse pour pas vous en parler

3 ans après ses débuts, AWAKE sort son modèle le plus abouti en collaboration et en hommage à la NASA. L’engagement écologique de la marque est toujours bien présent et se conjugue ici avec une réelle ambition horlogère. La reconquête de notre planète passe t-elle par la conquête de votre poignet ?

Le boitier est en titane recyclé à 70%, le mouvement un Miyota 9015 modifié avec une masse gravée du message « Dare Mighty Things » visible à travers le fond transparent. Ce message était encodé sur le parachute de Persévérance, le rover qui a roulé sur Mars. Les matériaux et détails esthétiques évoquent tous l’espace, l’ISS ou la NASA. C’est brillant et très réussi. La boite fait 40mm, le cadran et les aiguilles d’un design utilitaire sont superbes, le rehaut rouge en aluminium anodisé ajoute une dose couleur bienvenue, couleur reprise sur la couronne, cherchez pas le design est un sans faute. Jusqu’au bracelet en biopoly, un matériau recyclé/recyclable sur lequel on retrouve de nombreuses références à la NASA.

La montre est livrée dans un écrin métallique digne d’une cantine de l’espace et cerise sur le gateau, en achetant la montre vous héritez aussi d’un véritable fragment de météorite ! Un petit bout de Vesta, une météorite vieille de plus d’un milliard d’années et tombée en Tunisie en 1931… Le storytelling est incroyable. Et c’est pas fini : la Mission to Earth possède un identifiant unique gravé dans le saphir de son verre. D’une part c’est une garantie d’authenticité validé dans la blockchain, mais c’est surtout le moyen de s’identifier et d’accéder à des contenus exclusifs comme si vous étiez dans l’ISS… On n’arrête pas le progrès !

Tous les exemplaires à 999 euros sont réservés, mais si jamais un acheteur renonçait à son achat, vous pouvez tout de même rejoindre la liste d’attente sur le site de la marque.

