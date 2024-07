Après avoir lancé la BenQ Screenbar en 2017, la première lampe pour écran d’ordinateur au monde, la marque taiwanaise étoffe sa gamme avec la ScreenBar Pro, une barre résolument moderne et pratique destinée à soulager la fatigue oculaire…

L’ouverture de la boite révèle la barre et sa pince caoutchoutée à contrepoids qui lui permet de se poser sans dommage sur quasiment tout type d’écran même incurvé. L’ensemble ne pèse que 620 g. La seule contrainte concerne l’épaisseur de l’écran qui doit être comprise entre 0,43 et 6,5 cm et/ou la courbure comprise entre 1000 et 1800R… De quoi couvrir l’immense majorité des cas. La ScreenBar Pro est alimentée via USB-C par un long câble fixe de 180 cm. Un chargeur secteur de 5V est fourni.

Contrairement à la ScreenBar Halo, aucune télécommande n’est présente. En effet, l’ensemble des commandes est située sur une surface tactile sur le devant de la barre. Outre le bouton d’alimentation, il est ainsi possible de régler la puissance des 80 leds qui assurent l’éclairage sur 16 niveaux de 500 à 1000 lux, et la température de couleur sur 8 niveaux de 2700 à 6500K, puis de mémoriser ce réglage.



De plus, la barre embarque un capteur à ultrasons qui, en détectant la présence de l’utilisateur dans un rayon de 55 à 70 cm, allume la lumière sur le dernier réglage. L’extinction est automatique après 5 minutes d’absence économisant ainsi les 8.5 W maxi. Elle dispose en outre d’une fonction d’atténuation automatique et d’un capteur de lumière intégré de façon à se régler en fonction de l’éclairage ambiant et de compléter l’illumination du bureau à 500 lux. Pratique !

Cette barre intègre donc 80 leds à double couleurs qui diffusent une lumière asymétrique (et brevetée) destinée à éclairer plus précisément le bureau sans provoquer de reflets sur l’écran ni aucun scintillement, pour un éclairage optimum et agréable. Et c’est bien le cas car la barre dispose d’un réglage avant/arrière de quelques degrés en la faisant pivoter sur la pince, ce qui permet d’obtenir un résultat parfait, quelle que soit la hauteur de l’écran.

Que les possesseurs de webcam non intégrée à l’écran se rassure, BenQ a pensé à eux et propose un accessoire disposant d’un adaptateur magnétique. Bien vu !

Cette nouvelle ScreenBar Pro tient parfaitement ses promesses et assure un éclairage parfait, quelle que soient les conditions lumineuses, sans aucun reflet sur l’écran. Posée sur ce dernier grâce à sa pince brevetée, elle ne prend aucun place sur le bureau grâce aux commandes tactiles sur le devant. Un vrai sans faute !

Disponible en noir mat ou argent, la ScreenBar Pro peut être commandée pour 139€ sur le site de BenQ ou encore sur Amazon.