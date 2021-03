À l’angle de la rue de Babylone et de la rue Monsieur, au cœur du 7e arrondissement, ce temple aux airs japonais est bien connu des Parisiens : le cinéma La Pagode, fermé depuis bientôt 5 ans, a été racheté par un cinéphile américain et devrait rouvrir ses portes d’ici 2022.

On le sait désormais : racheté en 2017 par le cinéphile américain Charles S. Cohen, le cinéma devrait rallumer ses écrans d’ici l’automne 2022 ! Promoteur immobilier, mais surtout passionné de cinéma français, Charles S. Cohen a crée, en 2008, la société Cohen Media Group afin de produire et distribuer des films indépendants et des films d’arts et d’essai aux États-Unis. Avec le rachat de La Pagode, il compte entreprendre d’immenses travaux de rénovation pour redonner vie à cet endroit mythique. Quelques informations sur les travaux nous sont parvenues : l’entrée actuelle devrait être remplacée par un portail vitré permettant de voir la façade classée et ce seront 4 salles au lieu de deux qu’offrira La Pagode.

Source: Pariszigzag

