Saison printemps-été arrivant, les grands noms de la mode marquent le coup avec de nouvelle collections. C’est le cas également de New Era qui propose une nouvelle collection, appelée Hypertone Pack, mettant en valeur deux modèles iconiques de la marque, dans des coloris inattendues.

Hypertone Pack. Voilà le nom de la nouvelle collection de New Era et qui se veut l’association de la passion sportive et l’esthétique contemporaine du streetwear. Et quoi de mieux que deux modèles iconiques des équipes de la National Basketball Association et de la Major League Baseball, pour servir de porte étendard.

C’est ainsi que la 9FORTY et la 9FORTY A-Frame Trucker se voient parées d’un effet bicolore dynamique avec des tons lustrés d’olive et de bronze ou de noir. Fabriquées dans un tissu de nylon froissé très brillant, la 9FORTY offre toujours cette même tenue confortable, décontractée et intemporelle, avec sa visière pré-courbée, ses panneaux structurés et sa fermeture par sangle.

Son homologue 9FORTY A-Frame Trucker se voit orner de coloris irisés, grâce à l’ajout du panneau arrière en maille classique du modèle, qui offre ainsi un fort contraste de tonalité et de texture.

Comme à leur habitude et gage de belle qualité de fabrication, on retrouve les logos des équipes sont brodés sur le devant de la couronne profilée, et le célèbre drapeau New Era apparaît sur la gauche.

La collection Hypertone est maintenant disponible sur www.neweracap.eu et auprès de certains commerçants.

