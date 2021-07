Les voitures électriques se suivent mais ne se ressemblent pas (toujours), surtout quand vient le jour d’essayer la nouvelle Hyundai 100% électrique nommée IONIQ 5 ! Depuis sa présentation il y a quelques mois, elle a commencé par faire sensation avec un design original et tranché, digne d’un concept-car ! C’est bien simple, au niveau du coup de crayon, il ne persiste que peu de différences entre le modèle de série et le Concept 45 EV de 2019. L’autre bonne nouvelle, c’est qu’après l’avoir essayé, elle ne convainc pas QUE par son design. En route !

Ce qui saute aux yeux, quand on découvre le IONIQ 5, c’est bien son design. Surtout quand le modèle que je récupère à l’essai a la configuration extérieure du lancement, avec sa spectaculaire couleur matte « Gravity Gold ». Le rendu à l’oeil s’approche plus d’un gris mat et évoque tout de suite l’acier inoxydable brossé d’une certaine DeLorean DMC-12… Certaines lignes aussi… Mais c’est surtout son côté Lancia Delta qui surprend le plus. D’autres y voient une A3 ou une Golf… Le mystère s’éclaircit quand on apprend que le papa du design de la IONIQ 5 est Luc Donckerwolke et qu’il est élève de Giorgetto Giugiaro, un des plus grands designers automobile, qui a dessiné en 1974 la Hyundai Pony mais surtout des dizaines de voitures de la désormais célèbre DeLorean à la Chiron ou la Lotus Esprit, à des modèles phares de l’industrie chez Fiat (Panda, Uno, Punto) Renault (R19, R21) ou VW (Passat, Golf). Bref, un monument. Bref, pas étonnant de retrouver des traits des ces véhicules dans les lignes de IONIQ 5.

Le design néo-rétro de la IONIQ 5 est assez unique, il n’y a qu’à regarder les photos pour s’en convaincre. Ou compter le nombre de gens qui regardent la voiture dans la rue, entre surprise et amusement. Les lignes sont pures, le profil tranché de ce coup en diagonale assez surprenant et les larges roues de 20 pouces renvoyées aux extrémités du profil renforcent cette image de concept car. Devant, le capot lisse vient écraser la calandre assez minimaliste et les projecteurs LED lui donnent un méchant regard. J’adore ! Mais c’est son trois quarts arrière qui est le plus impressionant, la casquette au dessus de la lunette arrière, les angles à la serpe et ce large bandeau de pixels pour faire apparaitre les feux arrières. Et le plus incroyable est peut-être que ce design engagé vienne de chez Hyundai, dont ça n’était vraiment pas le point fort il y a encore quelques années. Et si les dernières productions de la marque sont très réussies, aucun dessin n’était encore aussi original que celui-ci !

Et l’originalité se poursuit à l’intérieur où la sensation d’espace (qui n’est pas qu’une sensation) est renforcée par le minimalisme ambiant. Déjà, il n’y a pas de console centrale mais un plancher plat entre les sièges avants. L’accoudoir est amovible et peut reculer. Derrière le volant, les deux écrans font parti du même ensemble suspendu, le nombre de commandes et de boutons est contenu, mais tout ce qui est nécessaire est accessible sans se perdre dans un menu. La finition est excellente mais la qualité des matières est assez inégale. Il reste beaucoup de plastiques durs, mais tout ce que l’on est sensé toucher est d’excellente facture. Et puis il faut que je vous parle des sièges dont le confort est tout à fait comparable à un canapé douillet. Et réglable électriquement.

Il faut dire que nous sommes à bord du plus gros modèle de IONIQ 5, avec la plus belle finition. On n’a pas fait exprès, c’est comme ça. Du coup, avec la finition Executive, la liste des équipements est sans fin. J’en retiens deux côté conduite : l’affichage tête haute avec réalité augmentée : le HUD gère la distance et intègre les infos en sur-impression « de la réalité ». C’est spectaculaire mais surtout très pratique pour la navigation. Et l’autre est la gestion autonome des dépassements sur voie rapide : quand le radar automatique est activé, il est possible de changer de voie de façon d’un appui court sur le clignotant ; la voiture vérifie l’angle mort et change de file toute seule ! Et pareil pour se rabattre. C’est un peu déroutant mais ça fonctionne très bien. Mieux que la lecture des panneaux qui a encore du mal avec les panneaux de vitesse des sorties par exemple. Côté confort je retiens l’assistant de parking autonome depuis et hors de la voiture via la clé. Et comment ne pas parler du chargeur inversé V2L qui permet d’alimenter des appareils électriques puissants directement depuis les batteries de la IONIQ 5, jusqu’à plus de 3000W…. A nous la soirée FIFA ou la raclette en camping. Totalement nécessaire !! D’autant qu’avec la place à bord, aussi bien devant que sur la banquette arrière, ça donne des idées pour partir en WE !

Parlons maintenant un peu chiffres ; notre modèle est doté de la grosse batterie de 73kWh (vs 58 sur le modèle d’entrée de gamme) et sa puissance est de 306ch grâce au moteur supplémentaire installé sur le train avant (+95ch) qui vient épauler celui de l’essieu arrière (211ch). L’ensemble offre à la IONIQ 5 une transmission intégrale nommée HTRAC et un couple de 605Nm. Un couple digne d’une sportive, largement. Ainsi équipé, le IONIQ 5 abat le zéro à cent en 5,2 secondes. Un autre chiffre digne d’une sportive. D’ailleurs le IONIQ recharge aussi vite qu’une sportive, si c’est une Porsche Taycan ou une Audi e-tron GT. En effet il est doté d’une batterie à 800V qui autorise sur une borne rapide la charge de 10 à 80% en 18 minutes. A peine le temps de boire un café. Hyundai annonce aussi une autre façon de voir ce chiffre : on peut recharger de quoi rouler 100km en 5 minutes. Sapristi Marty !! Et l’autonomie dans tout ça ? Elle dépasse les 400km en usage mixte pour s’approcher de 600km en ville. Car non seulement la taille de la batterie est correcte, mais surtout, Hyundai excelle du côté de l’efficience énergétique. Malgré son poids de 2.1T et une conduite pas du tout économe, je n’ai pas dépassé les 20kWh/100 lors de mon essai. En faisant un peu attention et en jouant le jeu de la régénération (via les palettes au volant) il doit être facile de descendre à 15kWh/100.

Et cet essai, côté conduite, a révélé une nouvelle bonne surprise : le IONIQ 5 est non seulement très agréable à emmener, il est en plus tout à fait disposer à suivre quand le rythme s’accélère, il est vraiment fun à conduire ! Lui qui est un SUV électrique familial, dans sa configuration HTRAC 306ch, il a de l’énergie à revendre ! Le couple instantané de l’électrique fait des merveilles et les reprises sont immédiates. Quelle bonne surprise. Et le confort n’est pas en reste. La suspension filtre à merveille les défauts du revêtement et aucune perturbation aéro à déplorer, même à 130 sur l’autoroute. Et encore, nous avions des jantes de 20 pouces, donc en 19 ça doit être encore plus soyeux. (Et vous gagnerez +30km d’autonomie).

Hyundai frappe un grand coup avec ce IONIQ 5 qui peut sans peine chercher sa concurrence du côté des marques premium. Un look ravageur, un intérieur spacieux, des équipements haut de gamme, une belle autonomie doublée de la recharge la plus rapide du moment… Ajoutez à ça un comportement sur la route de premier ordre et quelques reprises grisantes, on n’est pas loin du gros coup de coeur. Et si le prix de la configuration haut de gamme que j’ai essayée avoisine les 60,000 euros, le IONIQ 5 démarre à 43.000 euros avec une finition Intuitive déjà très convaincante et une batterie de 58kWh / moteur 170ch. Si vous cherchez à passer à l’électrique, essayez le IONIQ 5 !

Plus d’infos sur la IONIQ 5 sur le site de Hyundai.

