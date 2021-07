Connaissez-vous la marque Fauna ? Nous non plus. Du coup on ne savait pas qu’ils commercialisaient des lunettes audio, connectées en bluetooth à votre smartphone… Mais y’a un twist : il n’y a pas d’embout à glisser dans vos oreilles, non ! Ces lunettes là ont des petits haut-parleurs dans les montures. Intriguant non ? Suffisamment en tout cas pour qu’on ait envie de voir ça de plus près !

Proposer des lunettes connectées, solaires ou de vue, avec des petits haut-parleurs dirigés vers vos oreilles, alors que tout le monde possède déjà 1) des lunettes et 2) de multiples écouteurs avec ou sans fil, c’est plutôt osé comme démarche. Et c’est le pari de Fauna, une startup autrichienne du wearable fondée en 2019. La promesse, c’est une paire de lunettes aussi chic qu’une paire de marque, des verres haut de gamme et une nouvelle expérience d’écoute audio, avec suffisamment d’immersion pour profiter de sa musique, mais sans se couper complètement de son environnement. Sacré challenge !

Nous avons donc reçu une paire de Spiro « transparent brown », un modèle solaire avec un verre marron dégradé et une face transparente, branches noires. Le packaging est de tout premier ordre et on découvre dans la boite l’étui qui contient la paire, un câble USB C, une micro-fibre et quelques notices. La qualité perçue est excellente au déballage, l’étui est bien fini, mais comme il sert de chargeur à la façon des AirPods d’Apple, il embarque une batterie et donc, on sent bien les 200 grammes. Il est aussi 50% plus haut qu’un étui rigide conventionnel. En ouvrant l’étui on découvre les lunettes et là aussi, la qualité est au rendez-vous. A part les branches forcement un peu épaisses, la paire est vraiment stylée. Et on sent à peine la différence de poids avec une paire de solaires classique. Très agréables à porter, les verres sont d’excellente qualité, fournis par ZEISS dans la gamme Duravision. Rien à dire, c’est quali. l’intensité de la teinte varie sur notre modèle, la teinte est plus forte sur le haut des verres que sur le bas. Je ne sais pas si ça a un usage pratique ou si c’est juste pour le style, je ne suis pas un grand opticien. Donc honnêtement sur la pure partie optique, ça respire la qualité et le style est joli.

Passons à l’audio. Dès que l’on retire les lunettes de l’étui, elles s’allument. A peine le temps de les mettre sur le nez que l’on entend des instructions. L’appairage avec mon smartphone a été très simple. Pas de souci de connexion. Les Fauna sont compatibles Bluetooth 5.0 et à utiliser dans un rayon de 10 mètres autour de son smartphone. Rien de bien particulier donc. Ce qui l’est plus, c’est la sensation d’entendre cette voix dans l’oreille, sans avoir d’écouteurs. Une fois ma playlist préférée en route, l’expérience continue et les 4 petits HP (oui, 4 !) font bien leur boulot. Le son est franc et équilibré mais j’ai du mal à croire que je sois le seul à l’entendre. En fait jusqu’à environ 2/3 de la puissance max, le son ne fuit pas du tout. Au dessus, on entend très légèrement. Dans un environnement urbain, ça passera tout seul. A fond à la bibliothèque, vous aurez peut-être une réflexion. Franchement c’est bien foutu. On est assez proche de la promesse sur le côté « assez isolant pour profiter, sans être totalement coupé du monde ». Quand j’ai fait tester les Fauna autour de moi, l’effet démo est assez saisissant : je tends la paire et quand la personne la met, elle entend alors la musique, « comme par magie ». J’ai aussi testé une conversation téléphonique et ça marchait très bien. Les branches sont équipées de 2 microphones. Et avant d’oublier : la surface extérieure de la branche gauche est tactile et permet les contrôles les plus classiques, comme sur vos écouteurs.

Alors c’est un produit parfait ? Pas tout à fait, car déjà d’un point de vue pratique, la connexion des lunettes dans l’étui me semble un peu aléatoire. Un coup ça charge, un coup non. Mais il suffit de s’assurer que la charge démarre et c’est bon. Par contre, dans un sac… Plus embêtant, les lunettes n’ont pas de switch on/off. Elles s’éteignent dans l’étui. Comme vos écouteurs. Et pour des écouteurs, c’est ok. Pour des lunettes, qu’on va porter peut-être aussi sans écouter de la musique, un bouton en plus du mode veille après 20 minutes allongerait un peu leur autonomie. Excellente transition : l’autonomie des lunettes est annoncée pour 4 heures, la recharge complète dans l’étui prend 2 heures. Et l’étui peut charger 4 ou 5 fois les lunettes avant d’être à plat. Sa batterie de 1300mAh se rechargera elle aussi en 2 heures.

Voilà, vous savez tout ou presque. Le prix ? 249 euros la paire. Cher ? Pas cher ? Je trouve le prix bien placé. Techniquement, c’est très au point, aussi bien sur l’audio que sur la partie optique. Ça les vaut, sans souci. Si on compare avec un combo solaires ou écouteurs sans fil, là aussi, avec une paire de solaires de marque entre 100 et 200 euros et des écouteurs dans les mêmes prix, on dépasse vite les 300 euros. La question, c’est plus de savoir si ce mode de diffusion du son convient à vos usages. Pour se balader c’est assez cool, mais pour prendre le métro, le train ou l’avion ? C’est à vous de voir.

En tout cas si ces lunettes vous intriguent, allez faire un tour sur le site de Fauna ; le modèle essayé est actuellement en promotion à 199 euros !

PS : merci aux mannequins Bertrand et Yoann.

