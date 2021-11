Juste après avoir dévoilé The PEARL PELEGRINA, Cabasse a révélé une exquise surprise : THE PEARL KESHI, un système 2.1 ultra-miniature connecté haute résolution, tout à fait remarquable.



Appelé THE PEARL KESHI en référence à des petites perles naturelles provenant de Tahiti et des mers du sud, ce nouveau système 2.1 réunit toutes les qualités des solutions connectées Haut de gamme Cabasse, pour un ratio performances acoustiques (scène sonore, image stéréo, timbre, etc..) /ultra miniaturisation des plus impressionnants. Il se compose d’un caisson connecté et de deux satellites au design original, en suspension, limitant ainsi la transmission des vibrations au sol.

Les satellites de THE PEARL KESHI sont dotés d’un tout nouveau haut-parleur breveté. Alimentés par un amplificateur de 2×300 watts, le design de ces haut-parleurs large bande permet un débattement important et une forte tenue en puissance qui se traduisent par une grande dynamique.

Sa membrane ultra fine de 50 micromètres, ainsi que l’ensemble des éléments du Haut-Parleur, le moteur en néodyme et le traitement DSP associé (en constante amélioration depuis 15 ans), contribuent à permettre une restitution fidèle des timbres et une excellente homogénéité spectrale. Avec un système connecté 2.1 si minimaliste la qualité du son et l’effet produit ne laisseront pas indifférents avec une puissance totale de 1050 Watts RMS (300 watts pour chaque satellite et 450 W pour les basses) pour percevoir toute la dynamique de vos musiques préférées, des sons les plus subtils aux éclats les plus percutants, sans écrêtage ni distorsion.

Avec 2 Satellites de format minimaliste (8 cm de diamètre) et un caisson de basses connecté compact (22 cm de diamètre) THE PEARL KESHI trouvera sa place partout, de votre salon ou chambre, à côté d’un téléviseur ou d’un grand écran d’ordinateur.

Comptez 2 490 € pour un système exceptionnel !

Caractéristiques techniques :

• Niveau sonore : 115 dB peak (en crête)

• Bande passante : 30 – 23 000 Hz

• Medium-tweeter : Dom55

• Woofer 17 cm HELD

• Puissance des amplificateurs :

• Canal gauche: 300 W RMS / 600 W crête

• Canal droit: 300 W RMS / 600 W crête

• Grave: 450 W RMS / 900 W crête

• Ethernet – Wi-Fi – Bluetooth

• Micro USB – Optique SPDIF – Jack 3.5 mm

• Formats : WAV – MP3 – AAC -WMA – AIFF – FLAC – ALAC – Ogg – vorbis – DSD 64/128 – WMA losssless

• Calibration automatique

• DAC 768 kHz / 32 bits

• Multi room Haute Résolution

• Subwoofer : 237 x 220 x 266 mm 6 Kg

• Satellites : 101 x 80 x 80 mm 550 g chacun

• Poids du système environ 7 kg

