Le Père Noël a son traineau et moi j’avais besoin d’un véhicule adapté à la saison pour les fêtes de fin d’année. Mon choix s’est porté sur le Volkswagen Tiguan R-Line. Et je vous raconte pourquoi.

C’est de saison, à Noël, on fait des kilomètres pour rejoindre ses proches, et on est souvent bien chargé. Et depuis le début de la crise sanitaire, bizarrement je préfère faire des bornes en caisse plutôt que de prendre le train. Et je ne parle même pas des grèves surprises ou de l’encombrement des cadeaux de Noël. Non, vraiment, à cette période, je suis mieux en voiture. Et surtout avec un grand coffre : on a rabattu direct les sièges arrière pour passer de 600 à 1600 litres de chargement et ça n’était pas de trop. Chacun son traineau !

Mais la période a aussi quelques challenges, surtout si vous partez dans des endroits où la neige s’invite régulièrement… Le Tiguan est en 4Motion et équipé de 4 Pirelli Sottozero 3, ça s’annonce donc parfaitement bien. Je pensais que sa ligne souffrirait d’une monte hiver, mais pas du tout ! L’élégance de son profil est préservée grâce aux 4 Pirelli en 20 pouces. Ils font bien les choses chez Volkswagen ! Et pour rester dans le thème, mon Tiguan d’essai dispose du Pack Hiver, à savoir les sièges chauffants et le volant chauffant… Et ce n’est pas tout : même les buses du lave-glace sont elles-aussi chauffantes. Incroyable ! Ainsi paré, j’étais prêt à affronter les intempéries. Et évidemment, pas un flocon de neige de la semaine. Même pas de verglas… Mais des averses. De la flotte à tout va. Au moins les essuies-glace ont tourné à plein régime…

La météo n’a pas été incroyable, c’est le moins que l’on puisse dire et je suis content d’avoir photographié le Tiguan en ville avant mon départ, surtout que la lumière du soleil d’hiver était sublime en fin d’après-midi. C’était l’occasion de faire le tour du Tiguan et d’apprécier les atouts esthétiques de la finition R-Line : il est sportif ce SUV ! Avec sa calandre spécifique et les accents noir, il en impose, bien aidé par les projecteurs LED + IQ.LIGHT : son regard est acéré et la technologie fonctionne à merveille pour ne pas se soucier de gêner les autres en plein phare, c’est gérer automatiquement. De profil, il profite vraiment de ses grandes jantes en 20 pouces et avec les rampes de pavillon noir c’est nickel. De l’arrière c’est plus sage mais l’intégration des sorties d’échappement est une belle réussite, tout comme le motif des feux arrières. La ligne de ce Tiguan R-Line est vraiment réussie.

A l’intérieur ce sont les options qui attirent l’attention en premier avec la sellerie Vienna tout cuir en option (2600 euros) et et le gigantesque toit ouvrant panoramique (1200 euros). Ainsi équipé le Tiguan change de dimension, c’est un plaisir de l’emmener en (longue) balade. Côté multimédia rien à redire, les écrans sont là, du Digital Cockpit Pro au large écran central, tous les réglages sont accessibles facilement. Une fois le smartphone raccordé avec ou sans fil, il faut dire qu’on n’utilise plus beaucoup les options proposées par le constructeur… La principale interface devient alors les touches tactiles sur le volant et je dois dire que je ne suis pas fan du principe. Une bonne vieille molette permet de mieux gérer le volume que ces touches tactiles, et ce, sans quitter la route des yeux. Call me old school.

Sur la route le TDI 2.0 de 150ch a fait le boulot sans jamais paraitre à bout de souffle, seul le bruit de son diesel joue contre lui. C’est vraiment pas gracieux. Je suis aussi rapidement passé du mode de Eco à Normal, parce que la réponse à la pédale est vraiment désagréable de mollasserie dans ce mode. Du coup on se retrouve à appuyer trop fort pour que le véhicule réagisse. Un peu contre-productif pour un mode éco. L’amortissement piloté est bien sensible en mode confort on sent bien le travail de la suspension pour effacer les dos d’âne et les défauts de la route. Sur autoroute les aides gèrent tout pour vous, sans se montrer trop envahissantes. Un bon point par les temps qui courent.

Côté consommation avec 90% d’autoroute sur mes 2000 kilomètres le Tiguan 4 roues motrices s’en tire avec un honorable 7L de moyenne.

Côté tarifs, ce modèle haut de gamme optionné se situe à 55.000 euros mais les prix débutent à 33.000 euros. La configuration moyenne (150ch essence, boite DSG, finition élégance) se plaçant elle autour de 43.000 euros.

Pour en savoir plus sur ce Tiguan, RDV chez Volkswagen.

