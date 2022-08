Et dire que nous n’avions pas encore essayé une VW électrique, incroyable. Il était temps d’y remédier et voici donc l’essai de la ID.5 GTX, la cousine de l’ID.4 en version SUV Coupé. Et GTX, ça veut dire un poil plus sportive. Cette version se dote donc de presque 300 chevaux, voyons ce que ça donne à son volant !

Après la compacte ID.3, puis le SUV familial ID.4, voilà l’ID.5. Mais ne nous y trompons pas, c’est le cousin, si ce n’est le frère, de l’ID.4. Seule la carrosserie change pour ce look de SUV coupé plus sportif qui gagne 2 petits centimètres en longueur. L’enjeu est principalement stylistique avec un profil plus tendu, un toit fuyant et des larges jantes de 20 pouces. Le contrat visuel est rempli, même si la séduction n’opère pas sous tous les angles. Si le 3/4 avant est plutôt flatteur, de l’arrière ça reste très massif, voire, moche, disons le. Enfin ça, c’est très subjectif 🙂

Sous le capot, on retrouve la plus grosse batterie (77 kWh) et le plus gros moteur de la gamme (299ch), avec une transmission intégrale assurée par un moteur sur chaque essieu. L’autonomie annoncée de plus de 500 kilomètres tourne plutôt autour de 400km au réel, avec lors de notre essai une consommation mixte autour de 20 kWh. Il est évidemment possible d’obtenir un peu mieux, mais sans y prêter beaucoup d’attention et avec le poids important (2,2T) de l’ensemble, c’est une bonne surprise. Côté recharge on pourra compter sur 150kW max sur courant continu (recharge rapide), soit une grosse demie heure pour passer de 5 à 80% d’autonomie. C’est dans la bonne moyenne, mais pas super rapide.

A l’intérieur, les collègues journalistes disent retrouver l’habitacle de l’ID.4, mais n’ayant pas cette référence, je le découvre. C’est sobre, bien exécuté, mais pour une voiture à plus de 50,000 euros, je trouve que les plastiques de qualité moyenne sont quand même très présents, et visibles. Ce n’est pas très flatteur. Ce qui l’est plus, c’est la console centrale et son bel écran de 12 pouces. Sa réactivité n’est malheureusement pas folle. Peut-être la faute à un soft pas totalement final. Enfin là je pinaille, à l’usage l’ensemble est agréable et les commandes tombent bien sous la main. Je vous passe la liste des fonctions d’assistance et de confort, il y en a trop pour en faire le tour.

Notons seulement l’évolution de Travel Assist 2.5 avec l’assistance au changement de voie ou encore Park Assist Plus, capable de mémoriser les derniers mètres de vos emplacements de stationnement préféré pour y accéder de façon autonome, une option très sympathique si vous vous garez dans des trous de souris.

Enfin, côté vie à bord, les assises sont très confortables, il y a de l’espace devant comme derrière, on est bien installé dans cet ID.5. Allons nous promener !

Alors ces 299ch et ses 460Nm, ça donne quoi quand on écrase l’accélérateur sur une départementale déserte ? Ca part vite, c’est sûr, mais pas d’effet catapulte non plus. Le chiffre officiel de 6,3 secondes pour passer de 0 à 100 kilomètres heure est plutôt bon, mais n’espérez pas bluffer vos passagers pour autant. Sur la route, les 300 chevaux sont très agréables pour s’insérer ou doubler, mais pas forcement plus nécessaires que les 204ch du modèle en-dessous. Le badge GTX fait espérer un véhicule un peu plus drôle que la moyenne, mais malheureusement ce n’est pas vraiment le cas. Vous avez (un peu) le look, pas les performances, ni le comportement. On a cherché un peu dans les réglages de la suspension active pour trouver un réglage agréable, trouvant de base la voiture trop dure sur le bitume, ou trop molle. L’ID.5 réussit tout de même à faire oublier son poids, au moins jusqu’au premier gros frein qui vous rappellera le poids total de l’engin. Il n’y a pas de miracle face à la physique !!

Que retenir de cet ID.5 GTX ? C’est difficile d’être très élogieux tant son look sportif promet de s’amuser à son volant, alors qu’en réalité… C’est du très classique. Voire typé confort, comme le reste de la gamme. Bien sûr qu’il est bien équipé, mais son prix de 58.000 euros a tout de même du mal à passer. On lui préférera un modèle inférieur aussi agréable à rouler et bien moins cher.

