Spécialiste des éclairage intelligent, Nanoleaf possède une gamme de produit conséquente et adaptée à chaque utilisation. Pour asseoir encore plus sa position de leader, Nanoleaf se tourne vers les gamers pour leur proposer la gamme Lines, un éclairage RGB qui s’accordera parfaitement avec leur setup.

Les Nanoleaf Lines sont des barres lumineuses intelligentes à LED rétroéclairées et modulables. Contrairement au reste de la gamme, les modèles Lines ne sont pas des formes géométriques diffusant l’éclairage de face, mais des barres lumineuses diffusant la lumière contre le mur. Ultra légères, barre comporte deux zones de couleurs et il suffit de les connecter entres elles pour créer votre propre design et réaliser des créations lumineuses de plus en plus grandes. La technologie d’éclairage combine différentes teintes pour un mélange de couleurs harmonieux ce qui permet de projeter un design RGB immersif sur les murs.

Cette nouvelle gamme propose la fonctionnalité Screen Mirror qui synchronise ses couleurs et ses animations avec celle visible à l’écran d’un PC. Il suffit d’installer l’application Desktop Nanoleaf créer et personnaliser votre propose expérience lumineuse immersive grâce à quatre modes différents, comme Match ou Palette. Mais ça ne fonctionne pas uniquement avec les jeux vidéo puisque les Nanoleaf Lines permettent d’avoir des ambiances personnalisées pour regarder un film, ou se mettre dans une ambiance chaleureuse. Pour vous aider à faire le meilleur choix en fonction du moment, 19 scènes prédéfinies dont fournies, dont 7 rythmiques avec la technologie intuitive de visualisation de la musique. Grâce à l’application Nanoleaf et l’outil Scène Creator vous pouvez explorer des milliers de nouvelles scènes et créer vos propres scènes et les partager avec la communauté.

Vous aimez faire la fête chez vous ? La fonction Rhythm se synchronise avec n’importe quelle chanson en temps réel pour créer des visualisations dynamiques en couleur, tandis que les doubles zones de chaque barre s’animent en rythme. Chaque mouvement rythmique (22 au choix) est pensé pour un genre de musique spécifique. Une vraie discothèque à la maison !

Coté connectivité, les Nanoleaf Lines peuvent être contrôlées en le WiFi via l’application Nanoleaf, par des commandes vocales ou manuelles avec le contrôleur. Cette nouvelle gamme est également compatible avec Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings et les intégrations IFTTT. De plus les contrôleurs Nanoleaf Lines sont des Thread Boarder Router et sont compatibles avec iOS et Android. Tous les appareils compatibles avec Thread ont l’avantage de parler le même langage pour communiquer et se connecter ensemble afin de créer un réseau maillé auto renforcé fiable.

Les Nanoleaf Lines sont disponibles sur le site de Nanoleaf, et vendus en trois packs:

Nanoleaf Lines Expansion pack de 3 : 59,99 €TTC

Nanoleaf Lines Starter Kit pack de 9 : 199.99 €TTC

Nanoleaf Lines Starter Kit pack de 15 : 299.99 €TTC

