Toi aussi tu as toujours aimé monter des voiture LEGO quand t’étais petit ? La fabrique à brique l’a bien compris et depuis quelques années, elle propose plusieurs sets de modèle à 4 roues anthologiques et mythiques, tels que la Mustang ou l’Aston Martin de 007. Aujourd’hui c’est la sœur ennemie de la Mustang que LEGO nous propose : la mythique Chevrolet Camaro Z28

Dans les années 60, âge d’or des muscle cars américain, la Camaro S28 faisait tourner les têtes dans la rue, au son de son V8, tout comme sa sœur ennemie, la Mustang. LEGO a décidé de l’immortaliser en brique et de l’ajouter à sa collection grandissante des voitures qui ont marqué l’automobile. Comme à chaque modèle, on retrouve un set qui regorge de détails et propose de nombreux éléments amovibles, comme le volant, les portes, et même son moteur. Tout come la Mustang à l’époque, ce set vous permet de personnaliser la voiture avec des bandes personnalisables en rouge, blanc ou gris. Et le bouchon est poussé jusqu’à choisir de la construire avec un toit rigide ou décapotable, et choisir des phares classiques ou dissimulés.

Si vous êtes amateur de voitures anciennes et les fans de briques LEGO, vous pourrez vous procurer la LEGO Chevrolet Camaro Z28 composé de 1458 briques, à partir du 1er août 2022 via les magasins LEGO et sur www.LEGO.com/camaro, au prix de vente conseillé de 169,99€.

